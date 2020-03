EU pide a sus ciudadanos evitar viajes al extranjero

WASHINGTON (apro).– El gobierno de Donald Trump, por medio del Departamento de Estado, recomendó a los ciudadanos estadunidenses evitar viajes al extranjero debido al peligro de la pandemia del Covid-19, y urgió a quienes se encuentran allende de las fronteras a regresar a casa.

Por medio una notificación pública, el Departamento de Estado elevó a 4 la escala de advertencia de peligro de viajes al extranjero para los estadunidenses debido al grado de contagio y propagación del Covid-19, siendo este número el de más riesgo en la medición de alertas.

Travel Advisory: Level 4 – The Department of State advises U.S. citizens to avoid all international travel due to the global impact of #COVID19. In countries where commercial departure options remain available, U.S. citizens who live in the US should arrange for immediate return. pic.twitter.com/MydSzFffYd

— Travel – State Dept (@TravelGov) March 19, 2020