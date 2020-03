Mensaje virtual del Día Mundial del Teatro

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Este Día Mundial del Teatro no se pareció a los anteriores. No hubo representaciones fervientes en plazas y parques; en el Centro Nacional de las Artes no hubo mares de gente desplazándose de un escenario a otro, consultando programas, devorando obras, pláticas, escenas.

Este año, cuando un virus recorre el mundo, las personas que han podido –o han debido– encerrarse en sus casas, ver también espectáculos –políticos, de prensa, cómicos o todos los anteriores– en las pantallas de sus aparatos.

Pero la comunidad teatral ahora también se coló por allí. Eduardo Treviño, actor egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL, cuenta a Proceso cómo surgió la intención de no dejar pasar por alto al teatro en su festejo.

Se grabaron dos videos. En el primero varios actores leen El teatro como santuario, discurso escrito por el dramaturgo pakistaní Shahid Nadeem; y en el segundo, Un rayo de esperanza, de Víctor Hugo Rascón pronunciado en París, Francia, el 27 de marzo de 2006. Dice:

“El teatro ha existido desde siempre, expresa su presente y éste es el nuestro. Es una nueva oportunidad de renacer. El teatro transforma, modifica, le habla a su sociedad. Necesitamos observar y escuchar lo que sucede a nuestro alrededor, porque se nutre de la vida. También hay un compromiso con las nuevas generaciones. Como humanidad lo importante es cuidar nuestro gran teatro que es nuestro planeta”.

Desde sus respectivos sitios de encierro, actores se grabaron a sí mismos y enviaron el video para ser integrados con los demás. En el primero aparecen Luisa Huertas, Erick Israel Consuelo, Cecilia Ramírez Romo, Jesús Delgado, Dunia Alexandra, Eduardo Treviño, Azucena Acevedo, Misha Arias de la Cantolla, Karen Alicia, Sergio Esquer, Arcelia Ramírez y Alberto Estrella.

Y en el segundo Antón Araiza, María Pérez Castellá, Víctor Carpinteiro, Miranda Rinaldi, Isabel Asiain, y Ángeles Cruz.

“Ante la contingencia sanitaria que estamos viviendo, surgió la necesidad de visibilizar nuestro quehacer teatral, no pasar por alto la celebración del Día Mundial del Teatro. En este momento lo importante es la vida y la salud de millones de personas, necesitamos cuidarnos. Han cerrado teatros, cines, algunos establecimientos, estamos aislados. La idea surge para compartir con la gente –que hoy en día la mayoría tiene acceso a una red social–, de invitarlos a que nos nutramos también del arte y acercarnos al teatro. Nos necesitamos todos”.

Al preguntarle cómo se eligieron los textos, comenta:

“La idea principal era leer el Mensaje del Día Mundial del Teatro 2020, escrito en esta ocasión por Shahid Nadeem, dramaturgo pakistaní, que habla del teatro como santuario. Cada año el mensaje lo he escuchado acudiendo al teatro, celebrando este día, pero ahora todos estamos en nuestros hogares, y el teatro es para compartirlo, es para los otros”.

Y añade:

“La maestra y actriz Luisa Huertas nos propuso leer el mensaje escrito en 2006 por el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, nos pareció muy importante porque necesitamos hablar también de nuestras raíces, de nuestros dramaturgos, de volver a escuchar lo que escribieron. El teatro convoca y crea comunidad”.

–¿Qué implica celebrar de esta manera el Día Mundial del Teatro?

–Este momento de resiliencia, de crisis, de reflexión, es una oportunidad para accionar, no es lo mismo celebrar aislados, y aunque tengamos celulares y computadoras, el teatro es un hecho vivo y se necesita la presencia de los demás. Como artistas también es hacernos responsables de estar preparados para este tipo de emergencias. Cuando tengamos oportunidad de salir al mundo exterior invitamos a ir al teatro. Aprovechemos este momento para la creatividad, ayudarnos, para ser empáticos y solidarios.”

