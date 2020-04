AMLO desestima proyección de crecimiento de la SHCP: “ahora tampoco coincido”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la proyección de crecimiento económico que la Secretaría de Hacienda (SHCP) tazó en una contracción de 3.9% del Producto Interno Bruto para el presente año.

Ayer, la SHCP dio a conocer los Precriterios Generales de Política Económica para 2021, incluyendo ya algunos aspectos de impacto económico ante la pandemia por coronavirus.

Hacienda forma parte del Poder Ejecutivo cuyo titular es el presidente López Obrador y cada año envía Precriterios Generales de Política Económica al Congreso, a fin de que se vaya observando el rumbo de la economía y con base en eso se tomen previsiones en la materia.

Ya desde el año pasado, el mandatario había rechazado la proyección de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, respondiendo tanto a los precriterios como a los pronósticos de calificadoras internacionales con la frase “yo tengo otros datos”.

Hoy, en su conferencia de prensa matutina, la respuesta del presidente al pronóstico de su administración fue: “ahora tampoco coincido”.

La explicación del mandatario, fue que no le parece correcto se hagan proyecciones:

“Para empezar no existe normalidad económica por razones obvias, todo está alterado (…) Si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 21 –porque así es, son pronósticos para el 21—cuando estamos en el primer trimestre del 20, pues no se me hace correcto”.