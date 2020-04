AMLO sugiere “Plan Marshall” para la recuperación económica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una especie de “Plan Marshall”, un acuerdo multilateral para la recuperación económica mundial ante la pandemia del covid-19.

Durante su acostumbrada alocución matutina, López Obrador cuestionó que la ONU no intervenga más para evitar el acaparamiento y aumento de precios en medicamentos y equipo médico para atender la pandemia y fue entonces que destacó la necesidad de un esfuerzo entre los países para la recuperación económica una vez que pase la pandemia.

Esbozó un plan de apoyo a las economías emergentes y sobre todo, a los países más pobres como delineó en su mensaje durante la videocumbre del G-20, celebrada la semana pasada, sin que se le haya dado hasta ahora una respuesta.

“Lo planteé y no veo nada, no escucho al Fondo Monetario Internacional, no escucho al Banco Mundial, a lo mejor yo como estoy muy atareado, más de lo normal, no estoy viendo noticias, pero no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo, no con créditos leoninos, sino con cooperación para el desarrollo”, dijo.