Muro y contención migratoria, objetivos de Trump para reelegirse: Bolton

WASHINGTON (apro) – Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la edificación del muro y la contención del flujo migratorio en la frontera con México le interesan únicamente porque pueden ayudarlo a reelegirse, revela John Bolton, exasesor presidencial de la Casa Blanca.

“Gritando sobre la construcción del muro fronterizo, durante una reunión con asesores en 2018, Trump describió porqué tenía que bajar el flujo migratorio indocumentado y levantarse la barda”, escribió Bolton en su libro titulado: “El cuarto donde ocurrió”.

El diario The Washington Post obtuvo una copia de la obra escrita por Bolton, ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca — que el Departamento de Justicia intenta bloquear para que salga a la venta el próximo 23 de junio– y revela algunos detalles del contenido.

“Fui elegido sobre este asunto (la promesa de construir el muro y detener a la inmigración indocumentada) y ahora no me van a no elegir”, clamó el mandatario estadunidense mirando enojado a sus asesores en el encuentro descrito por Bolton en su libro.

Revelaciones sobre México

Al hacer la reseña de la copia adelantada que tiene en su poder de lo escrito por Bolton, quien en septiembre del año pasado renunció al puesto de asesor de Trump en política exterior, The Washington Post reveló otro pequeño fragmento sobre las relaciones con México.

“Por extensos períodos de tiempo, Trump se mantuvo diciendo a varios de sus asesores que estaban a cargo de la política fronteriza, de acuerdo al libro de Bolton”, apunta el Washington Post que dedicó un espacio amplio a la reseña de la obra del conservador ex asesor presidencial.

“Un día en 2018, durante una sesión en la Oficina Oval, (Jim) Kelly -entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca- por casualidad se enteró que (Jared) Kushner (yerno del presidente) se mantenía en contacto telefónico con las autoridades mexicanas”, matiza la reseña del diario.

Ante la sorpresa de lo que hacía Kushner sin que él estuviera enterado, Kelly preguntó subiendo el tono de voz: ¿Por qué Jared está llamando a los mexicanos?, escribe Bolton en su libro para luego citar la respuesta del mandatario a quien era su jefe de gabinete.

“Porque le pedí que lo hiciera, ¿con quién más vamos a poder detener las caravanas?”, respondió Trump a la pregunta de Kelly, de acuerdo Bolton, haciendo referencia a las caravanas de migrantes centroamericanos que buscaban llegar a Estados Unidos desde México.

El libro exhibe ignorancia de Trump

La obra de Bolton, quien sostiene que Trump “esta intelectualmente incapacitado” para fungir como presidente de Estados Unidos, expone a grandes rasgos, según la reseña del Washington Post, la ignorancia del presidente en política nacional, pero sobre todo en internacional.

Como una constante por la incapacidad de Trump, Bolton revela los desencuentros con sus asesores e incluso matiza que en algún momento el Secretario de Estado, Mike Pompeo, valoró la posibilidad de renunciar a su puesto, como lo hizo eventualmente Kelly, así como el Secretario de Defensa Jim Mattis.

Ante lo que parece la inminente publicación del libro de Bolton, este martes el Departamento de Justicia pidió a una Corte detener la venta al público de la obra bajo el argumento de que contiene información confidencial que pone en riesgo a la seguridad nacional estadunidense.

