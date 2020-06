Los últimos días del actor Ian Holm en dibujos al carbón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El deceso del actor británico Ian Holm, acaecido este día, causó tendencia en redes sociales. Su carrera tan versátil, que lo llevó de papeles icónicos en teatro como El Rey Lear de Shakespeare al de Bilbo Bolsón en la saga cinematográfica de El señor de los anillos, se destacó a nivel internacional.

Su esposa, la artista Sophie de Stempel, subió desde hace siete días y de manera esporádica en su Instagram (@sophiedestempel), una serie de dibujos al carbón de los últimos días de Holm en su casa.

The dearest and the most talented. Incredibly sad to hear #IanHolm is gone. Big Night will always be my favourite. pic.twitter.com/psnybp3Qv2

— Minnie Driver (@driverminnie) June 19, 2020