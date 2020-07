Organizaciones exigen la liberación inmediata de Julian Assange

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de 40 organizaciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa exigieron la liberación “inmediata” de Julian Assange, detenido en Gran Bretaña y reclamado por Estados Unidos, que quiere juzgarlo por cargos de espionaje.

Estados Unidos quiere juzgar al fundador de WikiLeaks, que cumplió 49 años este viernes, por difundir a partir de 2010 más de 700 mil documentos clasificados sobre sus actividades militares y diplomáticas, en particular en Irak y Afganistán.

En una carta al ministro de Justicia británico, Robert Buckland, los firmantes urgen al gobierno de Boris Johnson que libere “inmediatamente” a Assange e impida su extradición a Estados Unidos, donde podría ser condenado a hasta 175 años de prisión.

Entre los firmantes están Reporteros sin Fronteras, PEN Internacional y la Federación Internacional de Periodistas, entre otras organizaciones.

Aseguran que la “persecución” de Assange “contribuye al deterioro de la libertad de prensa en el Reino Unido” y empaña la imagen del país en la escena internacional.

Un tribunal británico debe reanudar el 7 de septiembre su examen de la solicitud de entrega a las autoridades estadunidenses.

