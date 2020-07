López Obrador sobre Trump: no vamos a engancharnos en algo que nos distancie

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, mantuvo hoy una actitud conciliadora respecto a su homólogo estadunidense, Donald Trump, al evitar reposicionarse sobre la construcción del muro fronterizo y el uso electoral de su visita a Washington la semana pasada.

La relación que le conviene el país es de buena vecindad, dijo para luego remitir el tema migratorio al pasado, es decir, a que todos los presidentes han usado el tema. Y para demostrarlo, recomendó revisar declaraciones y políticas de anteriores gobiernos en el país vecino.

“No tengo opinión porque es un tema que no se habló, no está en la agenda nuestra; no vamos a engancharnos en algo que nos vaya a distanciar, solo decirles que ese tema viene de tiempo atrás”, respondió, cuestionado sobre el hecho de que Trump recientemente retomó el tema del muro.

El mandatario mexicano consideró que la visita a Estados Unidos fue buena para el país, e inclusive destacó la declaración de Trump sobre el papel de 36 millones de mexicanos en su aportación al desarrollo de ese país.

“Por primera vez se hace un reconocimiento público a la importancia de los paisanos, se habla de la comunidad mexicana (que) ha aportado mucho al desarrollo de esa gran nación, eso lo expresó el presidente Trump”, recordó.

El mandatario mexicano consideró que sus adversarios querían que hubiera un desacuerdo, “querían pleito”, entre ambos gobiernos, pero en su alocución de hoy, reiteró, desear una relación de amistad con el gobierno estadunidense.

“Necesitamos tener una relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, no de vecinos distantes, sino buscando las coincidencias, haciendo a un lado las diferencias y cuando las haya resolverlas con diálogo y no con confrontación”.

Cuestionado sobre el uso electoral de su mensaje, en la campaña de Trump por su reelección, López Obrador consideró que no estaba en sus manos evitarlo e inclusive, expuso, fue mejor ir ahora y no cuando ya hubieran iniciado las convenciones.

