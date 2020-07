Congreso de Morelos ordena auditar finanzas de Cuernavaca; el alcalde se ampara

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El Congreso del Estado de Morelos aprobó en las últimas horas aplicar una auditoría especial al Ayuntamiento de Cuernavaca ante las denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, en las que se acusa al alcalde Antonio Villalobos Adán de corrupción y enriquecimiento ilícito, justo después de que se declaró a la alcaldía en “insolvencia económica”.

El fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, confirmó que el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, es investigado por corrupción junto con otros cuatro funcionarios; por ello se consiguió la orden de un juez para llevar a cabo un cateo a las oficinas de la Tesorería Municipal, lo que ocurrió el pasado lunes.

Esa diligencia tuvo como objetivo “resguardar documentos oficiales” que demuestren fehacientemente los ingresos del presidente municipal y el manejo de los recursos, para luego establecer cruces de cifras con el monto que valdrían las propiedades a su nombre o de familiares, en Cuernavaca y Acapulco, así como la adquisición de vehículos “costosos”, como una o dos motocicletas Harley-Davidson.

Sin fuero

Por su parte, Villalobos Adán aseguró que no se anda escondiendo, “sigo en Morelos, aquí estoy, no tengo por qué irme”, pero por si acaso, mejor acudió ante la justicia federal. Desde ayer anda con una suspensión provisional bajo el brazo, que lo ampara por el momento de toda orden de aprehensión que la Fiscalía Anticorrupción consiga. Y es que, en Morelos, los presidentes municipales no tienen fuero.

El pasado lunes 13 de julio, efectivos de esa fiscalía llevaron a cabo un cateo en las oficinas de la Tesorería buscando información que corrobore el salario del presidente municipal. Por este operativo, el Ayuntamiento decidió presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, argumentando que “hubo excesos”.

Y es que fue una decena de agentes armados quienes ingresaron en compañía de la fiscal del caso, Guadalupe Flores Servín, y se llevaron cajas de documentos, computadores y otro equipo, a pesar de las protestas de la consejera jurídica de Cuernavaca, Clara Soto Castor.

En tanto, a las afueras del Ayuntamiento, elementos de la Policía Morelos y de la Guardia Nacional montaron un operativo que cerró las calles de Cuauhtemoczín y Nezhualcóyotl, del centro de Cuernavaca.

Cabe recordar que, el pasado 25 de junio, el cabildo de la capital de Morelos aprobó un acuerdo por el que declaró la insolvencia económica para el pago de proveedores y, en su caso, de servicios. Según el documento, la pandemia del covid-19 ha mermado profundamente la recaudación municipal, lo que ha afectado las finanzas de Cuernavaca.

El Congreso local decidió aprobar la aplicación de una auditoría especial a las finanzas del municipio correspondientes a los ejercicios fiscales 2019 y el primer semestre de 2020. El objetivo es “detectar presuntas irregularidades que provocaron la situación de crisis que enfrenta actualmente el gobierno municipal”.

