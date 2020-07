Voces de la pandemia | “Nos tocó vivir esto y… ¡ni modo!”

Un radiólogo se queja de que el personal del sector salud no recibe los equipos adecuados y ellos mismos los deben comprar… y, sin embargo, se mantienen en la primera línea del combate al covid-19. “Nos tocó vivir esto y… ¡ni modo!”, dice.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Veo que las cosas no están bien en el sentido de que no nos dan el material adecuado de protección para ingresar a la zona donde están los pacientes covid. Si te quieres proteger debes comprar tu propio equipo, incluyendo careta y cubrebocas N95. Ellos dicen que justo son de este tipo los cubrebocas que te dan, pero no tienen el nombre ni las letras ni nada. Es un cubrebocas para pintor.

El cubrebocas N95 costaba 150 pesos, ahora está en 180. Los zapatos, el gorro y los goggles sí me los dan, pero la verdad están bien chafas y pues debes protegerte lo más que puedas. Así que cada que entro al hospital debo gastar un promedio de 300 pesos en la compra de dicho equipo.

El uniforme blanco que sale en la televisión no nos lo dieron. Nos entregaron unos desechables que no sirven. Nuestra jefa hizo una colecta para que compráramos trajes reutilizables. Los metes en agua con cloro después de salir del área covid para poderlos ocupar de nuevo.

En las noticias el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habían traído equipo de protección de China, pero no sé dónde está ese material.

En resumen, no te dan el material adecuado para ingresar con seguridad al hospital. Así que entras con miedo. Más cuando hemos visto morir médicos y otros trabajadores de la salud. No sabes si te puede tocar a ti y piensas que no quieres contagiar a tu familia.

Quisieras que ya no entraran más enfermos con covid. Cada sábado tenemos que tomar de 25 a 30 pacientes, entre ellos los intubados. Éstos están muy graves. Debemos sacarles radiografías y existe el contacto directo con ellos.

Como le digo a mis compañeros: “Ahora sí que estudiamos esto, de esto vivimos y nos tocó vivir esto y… ¡ni modo!”

Mis padres están preocupados. Están llore y llore. Tus familiares oyen las noticias y saben lo que pasa en el hospital. La situación para ellos es muy difícil. Pero temo llevarles el virus. Mi hija está viviendo con su mamá cerca de Pericoapa. Allá tienen su departamento. Por eso decidí quedarme en mi casa y no en el hotel aledaño al hospital, que ofrece habitaciones para médicos y enfermeras. Si llego a ir al departamento de Pericoapa es para llevarles despensa, pero no entro. Desde las ventanas me saludan y les digo “adiós”. Ellas me dicen que me cuide porque me necesitan… y yo a ellas. Tenemos que seguir adelante. Y si esto no se acaba, pues… ni modo.

*Seudónimo. Técnico radiólogo que labora en el Hospital La Perla, de Nezahualcóyotl, Estado de México.

