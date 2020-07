Difunden versión sin confirmar sobre vigilancia a EPN en España

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El jueves 30 de julio, se difundió que el expresidente Enrique Peña Nieto estaba bajo custodia policial en Madrid, España. Un día después fue desmentido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y el asesor antimafia en 119 países, académico de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, Eduardo Buscaglia, a quien se le atribuyó la afirmación.

Todo empezó con una entrevista otorgada al periodista Julio Astillero, para su canal de Youtube, donde Buscaglia confirmó que a petición del gobierno mexicano dos policías habían sido encargados de custodiar a Peña Nieto en espacios públicos, lo cual –añadió– es legal porque frecuentemente los expresidentes piden protección gubernamental.

El especialista fue entrevistado sobre el caso Emilio Lozoya, que ha acaparado la atención mediática tras su extradición de España a México para responder a las acusaciones sobre supuestos sobornos en el caso Odebrecht.

En medio de la entrevista, declaró:

“En Madrid, por ejemplo, donde la policía española ha estado cooperando muy bien con las autoridades mexicanas, en donde los tienen, al expresidente Peña Nieto, a pedido de las autoridades mexicanas, (es) custodiado por policías españoles. ¿Sabían ustedes eso?”, inquirió.

“A mí me llama la atención que un señor como Peña Nieto esté custodiado por autoridades a pedido de las autoridades mexicanas, en Madrid. En Madrid donde yo no creo que esté en riesgo de… es un turista más, una persona más. Entonces, ahí tenemos un problema…”, añadió.

Este viernes, a través de Twitter Buscaglia aclaró que nunca declaró que Peña Nieto esté detenido y bajo custodia de la policía en España, sino que tiene dos policías que cuidan de su seguridad en espacios públicos y que “esto sí es legal”.

Y en un segundo tuit refrendó su dicho en el sentido de que debería estar en México aportando a la FGR declaraciones en varios casos de imputaciones, como en el caso “y no viviendo como un ‘príncipe’ en Europa”.

Lo que también SI declaré es que #EPN debería estar en #Mexico aportando a la @FGRMexico declaraciones en varios casos de imputaciones, tal como en el #CasoLozoya, por mega #corrupción derivados de su desgobierno de #México

y NO viviendo como un “PRÍNCIPE” en Europa – — Edgardo Buscaglia (@EdgardBuscaglia) July 31, 2020

Confusión

En la entrevista del jueves, al ser cuestionado por Julio Astillero sobre quién habría hecho tal solicitud, Buscaglia dijo que era algo para investigar con las autoridades mexicanas porque sus fuentes de información, agregó, son españolas.

Ante estas declaraciones, SDP Noticias publicó en su cuenta de Twitter: “#ÚLTIMAHORA Enrique Peña Nieto se encuentra bajo custodia policial en España a petición de autoridades mexicanas, asegura el académico Eduardo Buscaglia.

Después, difundió la nota en su página web titulándola: “El académico Edgardo Buscaglia señala que la medida fue solicitada por autoridades mexicanas”, donde además de citar las declaraciones mencionadas, agregó en su nota informativa:

“Parte del dinero que recibió Lozoya, según la Fiscalía, habría sido utilizado para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el año 2012, y otra parte habría servido para sobornar a legisladores de oposición y asegurar la aprobación de la Reforma Energética un año después, ya con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de vuelta a Los Pinos.

“Luego de dejar el poder en 2018, Peña Nieto se mudó a España y meses después se divorció de su esposa Angélica Rivera; desde entonces, se ha mantenido fuera de la vida pública y sólo se ha sabido de él por algunas fotografías, algunas de ellas donde se le ve con una nueva pareja sentimental”.

AMLO: que informe la Fiscalía

Por su parte, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre su desconocimiento sobre tal petición.

“No tengo información y no tengo tampoco conocimiento de que la Fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido. La Fiscalía podría informar, yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al expresidente Peña. Si existiera, no tenemos nada…”

En ese momento, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tomó el micrófono para aclarar que la Fiscalía General de la República (FGR) puede realizar la solicitud de manera directa, pero, “no tenemos información de que sea verás ese dato. En este momento no tenemos ese dato”, aclaró.

Comentarios