AMLO niega persecución a Calderón: “yo ya lo perdoné”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por cuarta ocasión en la semana, Andrés Manuel López Obrador hizo referencia al expresidente Felipe Calderón, ahora para decirle que ya lo perdonó por haberle “robado” la Presidencia en las elecciones de 2006.

“Ya lo perdoné, nos robó la Presidencia, él lo sabe, pero yo no odio”, dijo el mandatario desde el Puerto de Acapulco, donde se realizó este día la conferencia mañanera.

López Obrador aclaró que el proceso en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por nexos con el narcotráfico, no se trata de una persecución política contra Calderón.

“Que no se confunda nadie, yo no puedo ser cómplice, no puedo ser tapadera de nadie. Está enojado el expresidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política. Nada de eso”, subrayó.

Y prosiguió:

“Ni modo que yo vaya a decirle al juez de Estados Unidos: ‘ya no investigues, exonera a García Luna’. Eso no lo puedo hacer obviamente, no me corresponde. Ese es un asunto del gobierno de Estados Unidos. Si (Calderón) está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo este juez de Nueva York, pues entonces sí ya está exagerando”.

López Obrador reiteró que si bien los señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, tienen que declarar, refirió que no tiene claro si en la actualidad un expresidente tiene que ir en persona o lo puede hacer por escrito.

“Ese es un proceso de la Fiscalía cuando hay una denuncia. Según me han informado los abogados, tienen que ir a declarar los implicados”, expuso el mandatario.

Aunque admitió que primero se deben probar las acusaciones hechas por Lozoya Austin para no linchar políticamente a nadie ni hacer juicios sumarios.

“Lo que no sé es si por el cargo de presidente o por ser expresidentes, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución, que los presidentes hasta ahora sólo pueden ser juzgados por traición a la patria y delitos graves, no sé si puedan hacerlo por escrito, o sea, tengan la obligación de ir a informarlo o mandarlo a decir, que van a declarar por escrito. Pero sí, todos los implicados tienen que declarar”.

