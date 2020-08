Ver, oír, aplaudir, silbar…

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.m).- A continuación se muestras las recomendaciones de eventos culturales virtuales para este fin de semana.

Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana en Bellas Artes

Zapateado, vuelo de faldas, bordados, flores, música de arpa, violines, guitarras y cantantes, se podrá disfrutar en la presentación del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana, el cual se celebró en el Palacio de Bellas Artes, en el marco de su 80 aniversario, y será transmitido en línea este sábado 15 de agosto a las 20 horas, a través de la plataforma Contigo en la distancia en la sección de Videos. Otra opción para verlo es a través del canal oficial de YouTube del Instituto Nacional De Bellas Artes y Literatura (INBAL). La coreografía de apertura de este espectáculo será Boda indígena en Chicontepec. En ella se representa una ceremonia nahua en la que prevalecen costumbres ancestrales, después se dará paso a la feria huasteca con la Danza de los matlachines, La presumida, El caimán y El caballo. Por otra parte, el Fandango navideño permitirá conocer parte de la cultura de la región de Sotavento y cómo son las festividades en lugares como Tlacotalpan (Veracruz).

TV UNAM Conmemora el centenario de Charles Bukowski

El documental Bukowski: nacido en esto (Reino Unido, 2003), de John Dullahan, se transmitirá a través de TV UNAM este domingo 16 de agosto a las 15:30 horas, para conmemorar el centenario del natalicio de Charles Bukowski (1920- 1994); dicha proyección es un retrato conmovedor del escritor estadunidense y una exposición de su sórdido estilo de vida. En este trabajo se mezcla un amplio material vintage de las lecturas de poesía de Bukowski con entrevistas a los fanáticos del poeta, incluidas figuras legendarias como Lawrence Ferlinghetti, Joyce Fante, Bono y Harry Dean Stanton. También incluye entrevistas con el escritor para aportar información biográfica. El filme fue estrenado en el Festival de Cine de Sundance, donde obtuvo una nominación al Premio del Gran Jurado. Bukowski nació en Alemania y se nacionalizó estadunidense. Durante la década de los 60 trabajó como cartero, y comenzó a publicar sus escritos en revistas como The Outsider y a colaborar para medios independientes como Open City o Los Ángeles Free Press. No fue sino hasta 1969 que se dedicó por completo a la escritura gracias a la confianza de su editor John Martin. Su primera obra, Cartero, fue publicada ese mismo año. Si por alguna razón no alcanza a ver el documental a la hora prevista originalmente, puede hacerlo a través de su retransmisión, el mismo día a las 23:30 horas, desde TV UNAM.

Ensamble evoca al cronista urbano Chava Flores

Como parte del homenaje por el centenario del natalicio del cronista urbano Chava Flores, y a 33 años de su deceso, Solistas Ensamble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) interpretarán este sábado 15 de agosto a las 17 horas, la emblemática canción Sábado, Distrito Federal, con la cual se evoca el diario acontecer de los capitalinos de mediados del siglo XX. La composición, que de manera humorística refleja la situación de aquellos años, podrá escucharse en la plataforma Contigo en la distancia. Esta pieza será interpretada por las voces de la soprano Violeta Dávalos y el tenor Ángel Ruz, acompañados de Erick Fernández, en el piano, y Christian Gohmer, en el bajo eléctrico y guitarra. La canción de Salvador Flores Rivera (1920-1987) a través de su lírica lleva a pensar que muchas cosas han cambiado en la ahora Ciudad de México, pero otras siguen igual.

Fiesta de las Culturas Indígenas 2020

Este fin de semana continúan de manera virtual las actividades de la Fiesta de las Culturas Indígenas, cuyo lema para este 2020 es: “Por el respeto a nuestro derecho a la libre determinación, tierras, territorios y espacios de encuentro, así como a nuestros derechos colectivos”. Organizado por el Movimiento Indígena de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura de la CDMX, ofrece conferencias, conversatorios, danza, música, exposiciones, cuentacuentos, documentales y diálogos, entre otras propuestas. Sus transmisiones en línea son bilingües. Puede seguirse a través de Facebook, este sábado 15 y domingo 16, de las 10 a las 18 horas. La programación completa puede consultarse aquí.

Ópera “Alicia”

Con las voces de Elena de Haro, Dante Alcalá, Celia Gómez, Mauricio Esquivel, Armando Gama y Rafael Sevilla, quienes estarán acompañados por la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Eduardo Diazmuñoz, se ofrecerá este domingo 16, a las 17 horas, la ópera Alicia, de Federico Ibarra. La pieza se estrenó mundialmente en 1995, está inspirada en las obras del escritor británico Lewis Carroll (1832-1898), Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo. El libreto, escrito por José Ramón Enríquez, recrea la historia de la niña que cae por un agujero de conejo y descubre un mundo donde la lógica funciona de manera distinta y se presentó originalmente en 2001. Participan cerca de 200 artistas en escena y ahora será transmitida virtualmente en la plataforma Contigo en la distancia y el canal de YouTube del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer

La Secretaría de Cultura (SC) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, y el estado de Tabasco, convocan a concursar por el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 2020. Las y los poetas postulantes, sin importar su lugar de residencia, deberán enviar un libro de poemas en español publicado en cualquier país de Iberoamérica, cuya primera edición sea de 2019, año que deberá aparecer en la página legal o en el colofón. En el caso de los libros escritos en portugués, deberán ser bilingües, traducidos al español. También podrán participar libros de poemas escritos en cualquier idioma incluido en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales y publicados durante 2019. Para registrar su participación, las personas postulantes deberán ingresar a la plataforma de los Premios Bellas Artes de Literatura 2020. Para todos los interesados la convocatoria completa se puede consultar aquí, estará abierta hasta el 16 de octubre de 2020 a las 20:00 horas (tiempo de la Ciudad de México). El fallo del jurado será definitivo e inapelable, y se efectuará en la segunda semana de diciembre de 2020. La ganadora o el ganador recibirá un diploma y 100 mil pesos.

“Retrato de una mujer en llamas”, película francesa

Es una historia francesa (Portrait de la jeune fille en feu) en la Europa de fines del siglo XVIII, donde Marianne, una joven y talentosa pintora, es contratada para realizar el retrato nupcial de Héloïse, quien acaba de salir del convento y se niega a ser pintada como muestra de inconformidad ante el matrimonio que se le impone. Sin imaginarlo, ambas mujeres iniciarán un intenso y fugaz romance que marcará sus últimos días de libertad. Ganador del premio a mejor guión en el Festival de Cannes de 2018, este filme aborda temas como la transición hacia la madurez, la sexualidad y la identidad para contar una historia que se inspira en la literatura del romanticismo. Cineteca Nacional. Sala 1, sábado 15 y domingo 16 a las 16 y 19 horas. Comprar los boletos en la página cinetecanacional.net y portar cubrebocas.

“Amores modernos”, filme mexicano

Matías Meyer dirige este largometraje de ficción con Davis Angulo, Luis Alberti, Pamela Almanza, María Evoli, Concepción Márquez, Leonardo Ortizgris, Rubén Pablos, Ludwika Paleta, Ilse Salas y Mónica del Carmen. Se ubica en la Ciudad de México, donde la sorpresiva muerte de Armida, matriarca de una familia de clase media, provoca una serie de revelaciones que harán confrontarse a los integrantes de una familia acostumbrados a vivir aislados los unos de los otros. Es un retrato de una familia con problemas. Cine Tonalá. Tonalá 261, Roma Sur. Comprar los boletos en línea cinetonala.mx y llevar cubrebocas.

