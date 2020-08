En México se aplicarán 2 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 contra covid-19: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que, como parte de los ensayos clínicos de la fase 3, al menos 2 mil dosis de la vacuna Sputnik 5 contra covid-19 se aplicarán en México.

“Ayer lo que se logró fue que se ofreció a México (en la reunión con el embajador de Rusia en el país, Víctor K. Koronelli) tener cuando menos 2 mil dosis de la vacuna para hacer su protocolo, empezarla a probar en México, lo cual es muy buena noticia”, subrayó el canciller.

“De modo que ya tendríamos acuerdos con China, que desarrolla la fase III de sus ensayos clínicos; con Estados Unidos, con Francia, obviamente con Inglaterra, que es AstraZeneca-Oxford, y ahora Rusia. El objetivo estratégico es que tengamos todas y que México tenga acceso oportuno en tiempo y forma”, abundó tras participar, junto con el titular del IMSS, Zoé Robledo, en el evento “Juntos por la Salud” de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).

Sobre la vacuna de AstraZeneca, Ebrard apuntó: “Si la Fundación Slim no nos hubiese ayudado, no habríamos podido tener los recursos, no porque el gobierno de México no los tenga, sino porque no podemos ponerlos en esta etapa. Si no hubiese habido un enlace confiable entre los laboratorios de dos países, no se hubiera podido organizar una cadena de producción. Tiene muchas implicaciones muy complejas: el transporte, la red de frío, las autoridades regulatorias, las autoridades aduanales, entre otras”.

Durante su participación, el director general de Laboratorios Liomont, Alfredo Rimoch Lewinberg, sostuvo que la fabricación inicial de las vacunas que se encuentran en desarrollo por el laboratorio AztraZeneca, en esta etapa, es de 150 millones de dosis, con una posible ampliación de 100 millones, con lo que se fabricarán 250 millones de dosis.

Asimismo, indicó que las vacunas se distribuirán de manera equitativa y sin fines de no lucro.