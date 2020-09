Proponen multa de hasta 10 mil 800 pesos a negocios que sirvan refresco a menores en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Paula Soto y Valentina Batres, diputadas de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, propusieron una iniciativa de ley para multar hasta con 10 mil 800 pesos a los restaurantes, hoteles, clubes privados y establecimientos mercantiles de impacto zonal que sirvan refresco o bebidas azucaradas a menores, aun cuando sus padres o tutores estén presentes.

La medida incluye que tiendas de abarrotes, panaderías y lugares donde se vendan alimentos preparados coloquen imágenes de advertencia sobre los efectos nocivos del consumo de productos que contribuyen al sobrepeso.

También propone que en las escuelas se fomente el desarrollo de huertos urbanos para promover la ingesta de alimentos saludables. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su discusión.

Cuestionada al respecto –en videoconferencia–, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que ya existe un etiquetado nacional sobre los alimentos con exceso de azúcar y calorías, y agregó:

“En lo que nosotros estuvimos de acuerdo es que este tipo de alimentos no estén al alcance de los niños, esencialmente eso es lo que nosotros platicamos en su momento con el Congreso. Lo demás, me parece que, conociendo el etiquetado y todo, pues tienen derecho los congresistas… perdón, los diputados y diputadas del Congreso, pero me parece que es una orientación clara, sencillamente con la que nosotros estamos de acuerdo”.

No obstante, recordó que existe una mesa de trabajo con distintos empresarios y el Congreso de la Ciudad de México para tratar el asunto.

Esta nueva intención de proteger la salud de los niños mediante la multa a restaurantes se suma a otras, como la de prohibir la venta de comida “chatarra” a menores en las tiendas y centros comerciales, aumentar de 1.2 pesos a cinco pesos el impuesto por litro de refresco y crear un Expediente Único de Salud Alimentaria en la Ciudad de México, para dar seguimiento a las enfermedades de una persona desde que nace.

En total, en el Congreso capitalino se han presentado siete iniciativas sobre el tema, seis de Morena y una del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con un estudio del DIF Ciudad de México, seis de cada 10 niños en la capital tienen sobrepeso u obesidad.