“A los narcos se les debe fusilar” en México: alcaldesa de Hermosillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “¡Al narcotráfico no se le debe enfrentar con las armas! ¡Al narcotráfico, a los narcotraficantes se les debe fusilar en este país, como también sucede en otros países del mundo!”, exclamó la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, Célida López Cárdenas.

Al rendir su Segundo Informe de Gobierno y después de hablar sobre la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las causas y los causantes del flagelo de las drogas, en el sentido de que se puede prevenir desde el seno de las familias, con educación y brindando oportunidades a los jóvenes, la funcionaria morenista sonorense agregó:

“Respeto profundamente la visión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿cómo vamos a lograr cerrar todos los sitios donde se vende hoy droga? ¿Cómo vamos a seguir viendo, las autoridades, cómo los vecinos nos señalan los tiraderos? ¿Cuántas clínicas de rehabilitación tenemos que poner para poder rehabilitar a nuestros niños y a nuestros adolescentes?

“Los traidores de la patria que deberían ser fusilados, fusilados por estar envenenando a nuestros jóvenes, estos son los que deberían estar al frente, al frente, pero del Ejército para ser responsables de este gran flagelo que tiene nuestra sociedad”, añadió.

Cuestionó si serán como aquellos omisos gobernantes que, por temor, no han sido capaces de enfrentar la situación o darán un paso al frente para arriesgarse realmente a erradicar lo que sucede en Hermosillo, Sonora.

“No es posible que los alcaldes, los gobernadores, las gobernadoras y todo el gobierno federal se mantenga callado frente a esta situación. No solamente se trata de congelar las cuentas, sino de enfrentar al narcotráfico con valor, para decirles que aquí, al menos en Hermosillo, no podrán pactar con la autoridad municipal”, aseguró.

En ese tenor, López Cárdenas consideró que no se necesita solamente más elementos de la Guardia Nacional, sino sacar de la ciudad a todos y cada uno de los hombres que se levantan con un arma en la mano y que han sido capaces de asesinar a un menor de edad.

Así, preguntó qué respuesta le puede dar a las madres de familia que exigen más clínicas o a los menores de edad que buscan el apoyo en el DIF porque sus padres les prostituyen para llevarles drogas o con los niños que son tomados por sus padres como vehículos para comercializar las drogas.

“¡No estoy dispuesta a callar, a guardar silencio! No estoy dispuesta a que solamente sea la Policía Municipal la que se vea como responsable de lograr la paz en nuestros barrios. Son los padres de familia, son las iglesias, son los empresarios. ¡Somos todos juntos!”, afirmó.

Se dijo sorprendida por la cifra que se presenta de fallecidos por el Covid-19, pero, destacó, la pandemia de las metanfetaminas y de cristal se ha apoderado de la vida de cientos o miles de personas todos los días. Y, agregó: “¡Hemos guardado silencio como una sociedad cobarde que no quiere hacer frente!”.

Siguió: “No se trata solamente de meter a la cárcel a los responsables. Es momento de ser más fuertes como Estado mexicano. Y yo me pronuncio de manera enérgica porque no solo se trata de mirar fotografías de cuerpos apilados en otros municipios o de que lleguen sicarios a irrumpir en restaurantes y asesinar a personas que se identifican como células o parte del narcotráfico”.

La alcaldesa dijo que se debe defender a Hermosillo con un gobierno valiente.

“En Hermosillo no se acepta, no quiero, no estoy dispuesta a que sigan envenenando a nuestros niños. ¡Que lo escuche fuerte el narcotráfico! Las células que hoy están, todos los días, repartiendo, vendiendo, distribuyendo drogas, no quiero que sigan envenenando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. ¡Tienen que tener un poquito de dignidad y tienen que respetar al menos a los menores!”, exigió.

López Cárdenas admitió que es frustrante ver cómo para los narcotraficantes enriquecerse no tiene límites, porque para ellos simplemente una dosis más representa cuarenta o cincuenta pesos.

“Este sigue siendo el reto más grande de esta ciudad. ¿De qué nos sirven tantos programas? ¿De qué nos sirve una nueva clínica? Si día con día se reparten miles de dosis en menores de edad. Esos son traidores de la patria y deberíamos de fusilarnos. No es posible que eso se siga permitiendo”, agregó.

De ese modo, aseveró que no se conformará con quedarse callada solo por seguridad, pues sabe que pone en riesgo su vida y la de su familia, pero, inquirió: “¿De qué me sirve ser autoridad si no tengo el valor de decir, lo que incluso muchos hombres, se callan?

La seguridad es prioridad

Durante su informe, afirmó que la seguridad sigue siendo una de las grandes prioridades de esta ciudad. Este año, adquirieron 30 unidades más, dos automóviles tipo Van, 10 sedanes y 18 camionetas doble cabina para sumar un total de 160 unidades nuevas, con una inversión total de 108 millones de pesos.

La inversión que vale la pena resaltar ha sido, al 50% con ingresos federales de Fortace y 50% de ingresos de todos ustedes, de los ciudadanos, añadió.

Comentó que, de acuerdo con información del C5, del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia de Sonora, al 3 de septiembre de 2020, disminuyeron los delitos de robo a casa habitación, robo a negocio, robo a persona y robo a vehículo.

“En un comparativo, al mes de agosto del año 2018 al mismo mes de agosto de 2020, las denuncias de robo a casa disminuyeron de 636 a 315. El robo a negocio de 386 a 196, el robo a persona de 395 a 217 y de robo a vehículo de 264 a 103”, informó.

López Cárdenas señaló que, en los temas de seguridad pública que atañen a la esfera municipal las denuncias de robo a casa habitación se redujeron en 43%, las de robo a comercio en 45%, el robo a persona en 15% y el robo de vehículos en 71%.

“Esto es el resultado de una corporación que está siendo equipada, coordinada y enfocada en atender rápidamente las llamadas de emergencia, los tiempos de respuesta son la clara prueba de la eficacia y la mejora en la atención ciudadana. Por primera vez, se ha motivado a los elementos y se les ha apoyado económicamente para estudiar desde la Licenciatura hasta el Posgrado”, agregó.

Dijo que han buscado que la Comisión de Honor y Justicia realmente esté enfocada en atender las denuncias ciudadanas y añadió que, por primera vez, hay un gobierno que no sostiene una red de corrupción desde Presidencia y que se fortalecía y coordinaba desde las secretarías del Ayuntamiento.

“Es verdad, tenemos que seguir combatiendo la corrupción. Hay miles de elementos en las calles y no todos tienen la camiseta puesta del combate a la corrupción. Sin embargo, estoy convencida que esta ha sido una administración honesta, que se ha preocupado por tener mandos que no tengan ningún compromiso con el crimen y la delincuencia organizada”, destacó.