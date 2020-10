Diputados le reclaman sobre fideicomisos… Herrera, tranquilo y degusta chocolate

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, aplicó el dicho popular “al mal tiempo, buena cara” en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde le llovieron mantas con reclamos por la eliminación de los fideicomisos y de la política “austericida”, como le llamó el grupo parlamentario del PAN al débil impulso fiscal a la economía en tiempos de la pandemia.

Primero fueron los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) los que arribaron a la Mesa Directiva con pancartas con las leyendas:

“No a la extinción de fideicomisos”, “No a la eliminación del Fondo Metropolitano”, y “Nuevo pacto fiscal”.

Al mismo tiempo, el diputado Tonatiuh Bravo alzó la voz:

“Evidentemente es un atentado contra la coordinación fiscal entre los tres órdenes de gobierno y no contribuye a que haya finanzas sanas y subnacionales. El recorte del 75% a los capítulos 2000 y 3000 han generado una parálisis en las dependencias y entidades de la administración federal”.

No quedó ahí y señaló que “el recorte de algunos de los programas y algunas de las dependencias está precisamente colapsando algunos de estos. Y qué decir del abandono a todos los programas del campo, que mantiene en riesgo la autosuficiencia alimentaria y la producción básica de alimentos”.

Ahora se pretende, agregó, con el argumento de la emergencia sanitaria, cancelar los fideicomisos. “Nosotros creemos que se puede combatir la corrupción sin extinguir los fideicomisos, porque extinguir los fideicomisos traerá consecuencias graves a diversos sectores”.

Al igual que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien pertenece a dicho partido, Bravo pidió a Herrera:

“Reivindicamos un nuevo pacto fiscal y, por supuesto, reconocemos las acciones de mejora en la contribución fiscal, en los sistemas de compras de la Secretaría de Hacienda. Pero sí necesitamos replantear el rumbo económico de nuestro país”.

Después de ellos tocó el turno de posicionamiento de los panistas, quienes no escatimaron en el tamaño de la manta, la cual llevaba escrito el reproche “¡Basta de los recortes austericidas! Exigimos mantener los fideicomisos que apoyan al cine, deporte, ciencia y tecnología, protección a periodistas…”.

Para eso, el secretario de Hacienda solo contemplaba, tranquilo, con el tiempo de saborear una rebanada de pastel de chocolate, la cual comía mientras le fustigaban con el tema del ingreso básico universal promovido por la bancada blanquiazul, del que evitó hablar Herrera hasta que Jacquelina Martínez Juárez le preguntó directamente.

–En cuatro horas de comparecencia o un poquito más no he escuchado darle una respuesta a las y los mexicanos que se han quedado sin empleo y que no tienen cómo llevar comida a sus mesas. ¿Va a hablar del ingreso básico universal, sí o no? – le dijo.

–Hagamos un ejercicio muy sencillo, solamente porque usted me preguntó, pensemos que se diera un salario mínimo. Hay 55 millones de personas en la población económicamente activa. Esto quiere decir que el monto que debería estar cubierto, son alrededor de 165 mil millones de pesos por mes, en un año son 1.9 billones de pesos. Esto es más que el total de las participaciones federales que reciben todas las entidades federativas y todos los fondos. – respondió el encargado de la política fiscal del país.

Entonces, remató, para pensar si queremos fortalecer mediante este mecanismo u otro de protección social, que no son los únicos al país –que yo creo que los necesita–, primero tenemos que tener muy claras cuáles son las fuentes de su financiamiento.

Y cuando de plano Herrera no pudo contener las sonrisas es cuando Carlos Alberto Valenzuela, del PAN, encendió los ánimos de la bancada de Morena.

“Ahora la nueva clase política gobernante del país toma decisiones al más puro estilo de los nuevos ricos, son los nuevos fifís. Lo malo es que como nuevos ricos no saben qué hacer con el dinero, lo malgastan, no ahorran, piden prestado, lo invierten mal. En lugar de meterle recurso a la seguridad, al campo, a la salud, tiran el dinero en caprichos, en lujos, en frivolidades”, soltó el veracruzano.

Atizó: “no hay dinero para vacunas ni para quimioterapias de los niños, pero sí hay dinero para el tren del señor. No hay recurso para el Fondo de Desastres Naturales. No hay recurso para pagarle a los policías porque desaparecieron el Fonden, pero sí hay para Dos Bocas. Sean responsables, sean serios”.

Y de plano puso las esperanzas en el compareciente, Arturo Herrera, para cambiar el rumbo de la autollamada “Cuarta Transformación”.

“Señor secretario, usted es una persona responsable y preparada, ayude al país. Usted tiene la capacidad de enderezar el rumbo. Aprenda a decirle que no al presidente, cuando sus propuestas representen un impacto negativo a la economía de México. Señor secretario, sea el contrapeso que el país necesita dentro del propio gabinete. Aún estamos a tiempo, ayúdele al presidente, ayúdele a México, rectifique el rumbo”.

El señor secretario ni ocupó en responder y siguió sonriendo como lo dicta el adagio popular “al mal tiempo, buena cara”.