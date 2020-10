Falleció Guillermo Soberón, el rector que marcó una profunda transformación en la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El doctor Guillermo Soberón, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) del 3 de enero de 1973 al 2 de enero de 1981, falleció a los 94 años de edad.

Su gestión en la Universidad marcó una profunda transformación por sus aportaciones en los ámbitos académico, de la investigación, docencia y extensión de la cultura, de acuerdo con la UNAM.

Fue el trigésimo quinto rector de esa casa de estudios y un determinado impulsor de la iniciativa de modificación al Artículo Tercero constitucional para adicionar la fracción VII, con la cual se garantizó la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior del país, facultad que garantizó el respeto de la libertad de cátedra e investigación, entre otros aspectos relevantes.

Además, fortaleció la descentralización de la UNAM, al crear las cinco ENEP, ahora FES, con lo cual creció la matrícula de la Universidad de manera importante; y presidió el programa de colaboración universitario con el que se dio gran fuerza a las universidades de los estados.

Durante su rectorado se duplicó la capacidad de investigación y se creó la llamada, en ese entonces, Ciudad de la Investigación Científica. También se fortaleció la cultura de la UNAM y del país con la creación y construcción del Centro Cultural Universitario y el Espacio Escultórico.

“El nombre del doctor Guillermo Soberón Acevedo está sólidamente ligado al desarrollo y fortalecimiento de la salud, la educación pública, la autonomía universitaria, la investigación científica y la cultura en México”, informó la UNAM este lunes.

Miembro de sociedades y asociaciones

El doctor Guillermo Soberón coordinó el Consejo Consultivo de Ciencias, órgano asesor de la Presidencia de la República en esta materia, de 1988 a 1994. De 1988 a 2004, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud A.C., organización no gubernamental que realiza programas en apoyo del sistema de salud, particularmente en el campo de la investigación, la formación de recursos humanos y la economía en salud.

También formó parte de numerosas agrupaciones nacionales y extranjeras. Perteneció a la Sociedad Mexicana de Bioquímica, de la que fue fundador; a la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas; a la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán y a la Academia Mexicana de Ciencias. Fue miembro de The Biochemical Society, Inglaterra; American Society of Biological Chemists, EUA; The New York Academy of Sciences, EUA; y de la American Chemical Society.

La Universidad Nacional Autónoma de México informa del lamentable fallecimiento del doctor Guillermo Soberón Acevedo, exrector de esta casa de estudios y un mexicano de excepción, quien deja un legado inmenso en las áreas de la educación superior y la salud. Murió a los 94 años. pic.twitter.com/MRd8ewa9xh — UNAM (@UNAM_MX) October 13, 2020

Hoy se apagó la vida del doctor Guillermo Soberón, inolvidable Rector magnífico de la UNAM. Ejemplo de entereza, rectitud y pasión por el saber libre. Su vocación social dejó huella profunda en la salud, la educación y la ciencia mexicanas. — Diego Valadés (@dvalades) October 13, 2020