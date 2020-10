Funcionarios y contratistas de Pemex en las offshore

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El negocio del petróleo ha generado grandes fortunas en el país, y varios de los beneficiarios de Pemex, ya sean contratistas o funcionarios en el gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón o del actual de Enrique Peña Nieto, han abierto entidades offshore en Las Bahamas. Los nombres de mexicanos que están vinculados con la empresa petrolera aparecen en #BahamasLeaks, la filtración del registro corporativo de la pequeña nación caribeña hecha al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartido al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y a otros medios asociados, entre ellos Proceso. Es el caso de Ignacio Quesada Morales, quien incorporó la sociedad MAVI International Corp. el 4 de agosto de 2015, fue un cercano colaborador de Ernesto Cordero en la administración de Calderón. Fue su asesor en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Hacienda y Crédito Público (SHCP). De consultor, llegó a la dirección corporativa de finanzas de Pemex, donde estuvo entre enero de 2011 y mayo de 2013. Otro exejecutivo de Pemex que incorporó una sociedad offshore en Bahamas fue Carlos de la Garza Mijares, quien fuera director corporativo de administración en la paraestatal entre mayo de 2003 y febrero de 2004, en el gobierno de Vicente Fox. A partir de octubre de 2009, dirigió el equipo de asesores de Calderón. Según el registro corporativo de Bahamas, De la Garza Mijares creó la entidad Lion Asset Management el 26 de mayo de 2015. En el registro corporativo de Bahamas también se encuentra registrada la sociedad Pasco International Limited, que se actualizó por última vez el 4 de agosto de 2010. Esta entidad es una filial de Pemex, establecida en la Mancomunad de Bahamas en 1967 por la paraestatal con el objetivo de ser la matriz de Pasco Terminals Inc., otra filial que tiene la empresa en Delaware. Según el registro de Bahamas, los directores de Pasco International Limited son Mónica Catalina Ruvalcaba Gallardo, Blanca Estela Coeto Mateo, Agustín Castro Pérez y Ana Margarita Pérez Miranda, cuatro empleados de Pemex. Los cuatro indicaron como dirección, el edificio B1 de Pemex ubicado en el número 329 de la Avenida Marina Nacional, en la capital del país. No es coincidencia si ahí se encuentra la torre ejecutiva de la empresa petrolera mexicana: todos cuentan con una experiencia laboral de más de diez años en la paraestatal. Ruvalcaba funge ahora como gerente en la Subdirección de Contabilidad y Fiscal; Coeto trabaja en la subdirección de Productos y Combustibles Industriales; Pérez Miranda se desempeña como gerente en la Subdirección de Gas Natural y hasta 2013 Castro Pérez era director corporativo de Administración en la empresa. Blanca Estela Coeto Mateo fue requierida por, pero se negó a dar detalles sobre su participación en el directorio de la empresa. En la base de datos de #BahamasLeaks también aparecen los hermanos Oliver y Gerardo Fernández Mena, propietarios de Grupo Aknuum, a través de la cual compraron acciones de la empresa Oceanografía, que logró contratos millonarios con Pemex en el gobierno de Calderón. Oliver, el tenista retirado, dirige además el Grupo Ofem, que opera diversas empresas crediticias, entre ellas Crédito Maestro, que otorgó préstamos a los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y fue rescatado por el gobierno federal en 2013 por 924 millones de pesos. Los hermanos aparecen en el registro como directores de Gixi Ltd. –para Gerardo—y Fortinver Holdings Ltd. –a nombre de Oliver--, las cuales fueron abiertas en Bahamas en enero de 2013. Según los registros de Bahamas, John David Lawrence, Rolf Carl Spelz Madero y Carlos Alfonso Serrano Martín fundaron la sociedad Geological Investments Ltd. el 9 de marzo de 2007. Los dos últimos se retiraron de su directorio en julio de 2014. Lawrence, Spelz y Serrano viven en Villahermosa, Tabasco, y los tres fueron contratistas de Pemex en empresas como Compañía Constructora, Perforadora y de Estudios Geos, S.A. de C.V. o Stratascan México, S.A. de C.V., entre otras. No son las únicas personas presentes en el registro corporativo de Bahamas y cuyas empresas celebraron contratos con Pemex en los últimos años. También es el caso de Jaime Hernández Panivino, representante legal de Alpina Briggs Mexicana, S.A. de C.V., de Daniel Olivares Guevara, quien representa la empresa Noble Leonard Jones, LLC, y de Ricardo Alfredo Silva Padilla, director de Tecnologías Relacionadas Con Energía Y Servicios Especializados, S.A. de C.V. En la lista también aparece la entidad Texas Gas & Oil Limited, incorporada hace más de cuatro décadas en Bahamas por Miguel Zaragoza Fuentes, el poderoso gasero oriundo de Ciudad Juárez. Con el paso de los años, Zaragoza Fuentes nombró como directores de la sociedad a sus hijos –Miguel, Jesús, César y Evangelina Zaragoza López--, y en noviembre de 2013 apareció su pareja actual, Esla Esther Carrillo Anchondo, como secretaria de la sociedad. A través de su empresa Zeta Gas, Zaragoza Fuentes –conocido como “el Rey del Gas” –, construyó un imperio millonario que se extendió desde Estados Unidos hasta Perú. A mitad de los años 2000, la periodista Ana Lilia Pérez publicó una serie de reportajes en la revista Contralínea en los que exhibió las redes de corrupción que la empresa tejió en Pemex, entre otros. Su hijo Jesús Alonso Zaragoza López, quien heredó la dirección general de Zeta Gas, abrió por su parte la sociedad Elan Overseas Limited en Bahamas el 30 de septiembre de 2014, e incluyó en ella a su esposa e hijos como directores.