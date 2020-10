El Remdesivir, paliativo de 'emergencia” para covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Ante la alta taza de mortalidad que se ha presentado en Estados Unidos por covid-19, el nivel de contagio creciente y la necesidad de reactivar la economía, su gobierno autorizó el uso de Remdisivir, de los Laboratorios Gilead, para pacientes graves. Ello, no obstante, a que no hay resultados concluyentes, según se lee en, firmada por la científica Denise M. Hilton, donde se redactó. Remdesivir es un medicamento antiviral de acción directa que inhibe la síntesis de ARN viral. Es un medicamento en investigación y actualmente no está aprobado para ninguna indicación. Remdesivir tiene actividad en cultivos celulares y modelos animales contra SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2”. Este último es el tipo de coronavirus causante del covid-19, como se le conoce mundialmente. El Remidsivir y un placebo fueron aplicados como ensayo a 1,063 pacientes en “estado grave”; los tratados con el primero tardaron un promedio de once días en curarse, y los que recibieron el segundo cuatro días más. ¿Qué es el Remidsivir –recién recomendado por el presidente Trump--, y cuáles sus efectos reales para combatir el covid-19? Según información dada por la Universidad John Hopkins estadunidense el 19 de abril, “Remdesivir es un medicamento antiviral que se desarrolló inicialmente contra el virus del Ébola, y ha tenido ciertos resultados para contrarrestar los tiempos del covid-19, el tema es que sólo está disponible como medicamento intravenoso”. Al respecto, el pasado día 29, Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), declaró que "los datos en el uso del Remdesivir demuestran que tiene un efecto claro, significativo y positivo en la reducción del tiempo de recuperación". Pero ojo, es sólo eso: reduce el tiempo del virus, acelerando el tiempo de recuperación en pacientes, sin llegar a ser una cura como tal para combatir el covid-19. En resumen, un paliativo. Tras conocer la aprobación de la FDA estadunidense, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó el 1 de mayo en su cuenta oficial de Twitter que “si los estudios en curso confirman su eficacia, tendremos acceso oportuno al tratamiento”. Ello apoyado en la participación del Ensayo de Solidaridad de a Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).