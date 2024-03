Threads introduce la acción 'swipe' para que usuarios puedan influir en lo que muestra su algoritmo

MADRID, (Portaltic/EP). - Threads anunció que ha comenzado a desplegar la acción 'swipe', que permite a los usuarios indicar si las publicaciones que visualizan les interesan o no, deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Actualmente, la 'app' desarrollada por Meta ofrece dos formatos de visualización: 'Para ti' y 'Seguidos'. El primero muestra las publicaciones de personas que el algoritmo de la plataforma considera interesantes para el usuario según sus interacciones en la red social. El otro filtro, en cambio, únicamente presenta las publicaciones de las cuentas o los usuarios que se siguen.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, anunció a través de su cuenta de Threads que la compañía está probando un formato que permite a los usuarios influir en su algoritmo mediante la acción 'swipe'.

Característica de aplicaciones de citas como Tinder o Bumble, el 'swipe' consiste en colocar el dedo sobre la pantalla y deslizarlo a un lado o a otro para indicar que algo gusta o no. En ambos casos, si se hace hacia la izquierda quiere decir que 'no me gusta', mientras que si se hace a la derecha significa que sí.

El CEO de la firma señaló que con el 'swipe' los usuarios podrán hacerles saber "qué desean ver más en su feed", aunque no ha concretado qué usuarios ya pueden probar este sistema ni cuándo lo implementará a nivel global.