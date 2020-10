Atribuyen mayor mortandad en BC a que enfermos acuden tardíamente a hospitales

MEXICALI, BC (apro).- Pese a que el Estado de México tiene más infectados por covid-19 y más población que Baja California, esta entidad cuenta con un índice de mortandad mayor, debido a que los enfermos acuden tardíamente al hospital, informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, quien reportó que tiene contabilizados 416 decesos y 2 mil 461 casos positivos. De ese total, mil 237 se encuentran en Tijuana, 949 en esta capital, 103 en Ensenada, 120 en Tecate, 36 en Rosarito y 16 en San Quintín-Vicente Guerrero. De los fallecimientos, 280 se reportaron en Tijuana, 99 en Mexicali, 16 en Ensenada, 16 en Tecate, cuatro en Rosarito y uno en San Quintín- Vicente Guerrero. La capacidad de los hospitales del sector salud es de 56% con 59 ventiladores disponibles, en tanto que las clínicas del IMSS tienen un 68% de ocupación y 24 respiradores. Además, el estado cuenta con 20 respiradores artificiales en reserva. En este momento, ni los ventiladores ni la capacidad de hospitales son el problema, sin embargo, a cuatro días de que concluya lo que se considera será la etapa crítica, el secretario de Salud hizo un llamado a no esperar a tener insuficiencia respiratoria para asistir a los nosocomios, sino que lo hagan en cuanto detecten los primeros síntomas. También pidió no salir a la calle por actividades no esenciales como “ir a comprar sustancias o líquidos no esenciales. Es una actividad no esencial. No hagan filas, ahorita lo único que hacen es ponerse en riesgo y a su familia. Aguanten un poquito. Las dos semanas de mayo son las críticas porque es cuando más infectados podrían presentarse.”