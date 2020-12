Las 10 mejores series de 2020, según los usuarios de IMDb

MADRID, Esp. (CulturaOcio).- El 2020 ha sido un año innegablemente marcado por el streaming. La pandemia de covid-19 obligó al público a permanecer en casa, mientras las salas de cine permanecían cerradas, lo que también supuso un aumento en las reproducciones de series. HBO, Netflix, Movistar o Amazon Prime Video lanzaron ficciones muy interesantes, y éstos son las 10 mejores según los usuarios de IMDb.

La mayor base de datos cinematográfica de la red confeccionó una lista con los 10 grandes éxitos televisivos de 2020, basándose en las visitas de más de 200 millones de usuarios al mes. Por supuesto, destacan series como "The Mandalorian", la inesperada "Gambito de Dama ",de Netflix, o la irreverente "The Boys" de Amazon Prime Video, pero también hay algunas sorpresas.

10. The Crown

La serie de Netflix sobre la historia de la familia real británica se sitúa en el puesto número 10 gracias a su 4ª temporada, de reciente estreno, que vino cargada con la polémica en torno a la crudeza con la que trata la bulimia de Lady Di, entre otros asuntos escabrosos.

9. The Witcher

También producida por Netflix, el noveno puesto lo ocupa la épica de fantasía The Witcher, protagonizada por Henry Cavill (Superman) como el brujo Geralt de Rivia, un hombre sin nada que perder con un violento gusto para matar todo tipo de criaturas y monstruos. La 2ª temporada aún está pendiente de estreno.

8. Westworld

Una de las series estrella de HBO tras el final de Juego de tronos en 2019. La 3ª temporada de Westworld trasladó la acción al mundo abierto para contar cómo los androides, ahora conscientes de su verdadera naturaleza, tratan de tomar el control de la sociedad a la que pretenden destruir.

7. The Umbrella Academy

Viajes en el tiempo, inminentes apocalipsis y una variopinta familia de superhéroes nada convencionales. Esos son los ingredientes que han hecho triunfar a The Umbrella Academy en Netflix, cuya 3ª temporada ya ha sido confirmada, sin fecha de estreno prevista.

6. Gambito de dama

Con Anya Taylor-Joy (Múltiple) cargando todo el peso de la actuación sobre sus hombros, esta miniserie sigue la historia de Beth Harmon, una niña prodigio del ajedrez con graves problemas de adicción, en su accidentado camino hacia el éxito en las competiciones profesionales.

5. The Mandalorian

Mando y Baby Yoda, ahora conocido como Grogu, siguen su odisea espacial en busca de un destino mejor para el niño en la 2ª temporada de The Mandalorian, mientras recorren un universo cada vez más conectado con la franquicia Star Wars. El final de la 2ª temporada se estrena en Disney+ el 18 de diciembre.

4. Ozark

La historia de la familia Bryde y sus continuos problemas con el blanqueo de dinero y los cárteles mexicanos de la droga se posiciona en 4º lugar en la lista de mejores series de 2020 según IMDb. Está disponible en Netflix.

3. Dark

Tres temporadas han bastado para que Dark de Netflix ponga patas arriba todo lo que los fans de la ciencia ficción creían saber sobre los viajes en el tiempo. Con la paradoja de la predestinación como telón de fondo, esta serie alemana ha conquistado gracias a su estética oscura y a su enrevesada historia.

2. La casa de papel

De producción española a través de Netflix, la historia que comenzó con un atraco a la Casa de la Moneda ha conquistado con sus cuatro temporadas a público de todo el mundo. Actualmente está en producción la 5ª temporada.

1. The Boys

Y la gran ganadora de 2020 ha sido sin duda The Boys, de Amazon Prime Video. La historia cada vez más sádica y enfermiza de Billy 'Carnicero' Butcher y su grupo de renegados contra los superhéroes de Los Siete liderados por Patriota, ha incrementado con su 2ª temporada sus dosis de violencia, traición y depravación. Y eso a los fans le ha encantado.

Además, por primera vez, IMDb también ha confeccionado una lista con las 10 mejores docuseries y los 10 mejores programas de telerrealidad siguiendo los mismos criterios. Éstas son las 10 mejores series de éste insólito año según los datos de los internautas.

Las 10 mejores docuseries de 2020

10. Los juicios de Gabriel Fernández (Netflix)

9. Pandemic: How to prevent an outbreak (Netflix)

8. McMillions (HBO)

7. Zac Efron: con los pies sobre la tierra (Netflix)

6. I'll Be Gone in the Dark (HBO)

5. Jeffrey Epstein: asquerosamente rico (Netflix)

4. The Vow (HBO)

3. A los gatos ni tocarlos: un asesino en internet (Netflix)

2. El último baile (Netflix)

1. Tiger King (Netflix)

Los 10 mejores "reality shows" de 2020

10. The Real Housewives of Beverly Hilss (Netflix)

9. RuPaul: reinas del drag (Netflix)

8. Survivor

7. Top Gear (Netflix)

6. The Masked Singer (Mask Singer)

5. Las Kardashian (Netflix)

4. The Great British Bake Off

3. El amor es ciego (Netflix)

2. Selling Sunset (Netflix)

1. Jugando con fuego (Netflix)