'Pacho” anuncia los talleres del Museo del Chopo UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como una opción lúdica y de aprendizaje a través del entorno tecnológico y cultural frente a la pandemia, elde la Universidad Autónoma de México (UNAM) realizará sus talleres tradicionales en línea, por primera ocasión. En entrevista con, José Luis Paredes “Pacho” (Puebla, 17 de marzo de 1961), director de este recinto que anteriormente fuera el Museo Nacional de Historia Natural, informó que, ante el confinamiento, los talleres --que desde los años ochenta se vienen realizado en el museo--, ahora serán virtuales en su totalidad. “Cuando entramos al confinamiento ya estaban los talleres libres, una actividad que nos caracteriza por décadas. La diversidad de nuestros talleres presta un servicio a la comunidad y con ese espíritu continúan; dialogamos con los profesores y decidimos saber si podían hacerse en línea. Ellos dijeron: ‘adelante’". “Estamos viendo a ver si funcionan. En el periodo anterior no se pudieron terminar de forma física y tuvimos que cerrar el ciclo en confinamiento, esta es la primera vez que se harán”, dijo. Ofrecerán enseñanzas de Dibujo, Fotografía, Yoga, Redacción, Autobiografía, Teatro, Artes Plásticas, Danza contemporánea, Pilates, Escritura avanzada, Biogenética y Bailes populares, con el objetivo de brindar a todos los alumnos interesados un panorama general del tema de su interés.Dichos talleres de iniciación no poseen valor curricular, están dirigidos para gente de todas las edades, y se impartirán a través de la plataforma digital WebEx. Asimismo, “Pacho” (también actor y quien fuera baterista fundador del conjunto) destacó que el Museo Universitario, del que es titular desde 2012, brinda un amplio bagaje cultural pensado en el público, apoyado por actividades que dependen de la Coordinación de Difusión Cultural de la. “Además de los talleres inauguramos un seminario sobre moda y arte, y otro de espacios culturales independientes, también generamos distintas ‘playlists’ musicales, en conjunto con los distintos artistas que están exponiendo, asismismo llevamos a cabo la actividad ‘Alrededor del Barrio’”. Esta propuesta busca promover el trabajo de los establecimientos adyacentes a la ubicación del museo art-decó (calle Dr. Enrique González Martínez 10, Santa María la Ribera, Cuauhtémoc, código postal 06400, Ciudad de México) durante la pandemia, como tintorerías, talleres de zapateros, cafeterías o centros de arte.Los talleres libres virtuales se encuentran con inscripciones abiertas desde el pasado 28 de agosto y hasta el 19 septiembre; el día inicial de las sesiones será el 21 de este mes, para culminar el 29 de noviembre del 2020. Cada uno se impartirá de forma semanal con 10 sesiones por periodo. La pandemia cambió la forma de trabajo del Museo Universitario del Chopo UNAM de manera radical.destaca que, aunque ha vivido el confinamiento desde marzo, se buscó de manera rápida la forma de que las actividades esenciales del museo continuaran llevándose a cabo desde casa. Manifestó que el Museo del Chopo trabaja con distintas comunidades, “prueba de ello es la convocatoria lanzada para creadores de fanzines” (publicaciones personales de tirada corta), para apoyar a los agentes culturales que se están enfrentando a situaciones nuevas (“esto es una convocatoria con siete premios de 10 mil pesos con tal de contribuir a la economía de los fabricantes de fanzines”). Aún sin tener fecha exacta de apertura presencial del, “Pacho” mencionó que, el edificio diseñado en su famosa estructura metálica por el arquitecto alemán Bruno Möhring (Königsberg, Prusia Oriental, 11 de diciembre de 1863 - Berlín, 25 de marzo de 1929), se rige por las medidas que sigue la. “Abriremos cuando la Ciudad de México se encuentre en, para exhibiciones nada más y no para artes escénicas, reduciendo el porcentaje a 30% y con medidas sanitarias. A su vez, las demás actividades tendrán su programación normal hasta que el semáforo esté en verde”. El costo de loses de 600 pesos. Los interesados en inscribirse deberán contar con una computadora, tableta o teléfono celular e internet. Información completa sobre detalles seminarios, horarios, maestros, cupo e inscripciones, en la página del Museo Universitario del Chopo: