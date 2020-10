'Enola Holmes”: la astuta hermana menor de Sherlock

MONTERREY, N.L. (apro).- Millie Bobby Brown tiene una increíble intuición para la comedia. El mundo la conoció como la sombría Eleven, de la serie Stranger Things, pero ahora tiene un afortunadísimo debut protagónico en ‘Enola Holmes’ (Enola Holmes, 2020), la hermana menor de Sherlock, el más famoso de los detectives creado por Sir Arthur Conan Doyle. Esta nueva franquicia de Enola se aprovecha del parentesco, únicamente el nombre, porque surge de la pluma de Nancy Springer, una escritora que decidió inventar al personaje en una serie de novelas donde imita, en modos adolescentes, la sagacidad y la intuición del reputado detective que resuelve casos en Inglaterra, en el Siglo XIX. Presentada como largometraje de Netflix, la cinta es una deliciosa historia de misterio detectivesco, con hechuras de comedia para jóvenes, en el que la aguda chiquilla rompe la cuarta pared, y la narrativa se permite saltos arbitrarios en el tiempo, y recursos visuales en forma de collage para hacer mucho más divertido el viaje. Toda la película es de Millie Bobby Brown, quien luce con sobrada solvencia y puede exponer su refinado acento inglés de nacimiento. Además de ser la productora, la chica maravilla, que aquí se muestra como estrella consolidada, se encarga de darle una tremenda vitalidad a una elaborada historia plagada de acertijos que debe resolver, ligeramente auxiliada por su célebre y noble hermano, interpretado por el magnífico Henry Cavill. Enola crece con su madre Eudoria (Helena Bonham Carter), que le da una educación integral en casa, con arte, literatura, ciencias, y las artes físicas del deporte y el combate. Un día ella desaparece misteriosamente, y la niña, sola, es enviada a una escuela donde a las señoritas se les prepara para el matrimonio. Pero nada detiene a la chica, quien deja el campo y se lanza a la gran ciudad para encontrar a su mamá, aunque en el camino, llamada por la aventura, conoce a un apuesto chico, y ambos se adentran en intrigas políticas de alto nivel que tienen que ver con el futuro de la sociedad. En el fondo y en la superficie, ‘Enola Holmes’ se refiere al empoderamiento femenino. Aunque la chica maneja a la perfección las artes marciales y enfrenta a un despiadado asesino, su mejor arma es la inteligencia. Chispeante, liberada y con arrojo, toma el control de su vida e invita a todas a que hagan lo mismo. No importa que las decisiones sean erróneas, porque, a fin de cuentas, no existen seres infalibles. Lo verdaderamente trascendente es que busquen su propia personalidad y sigan su voz interior. Eventualmente una rebelión le viene bien a cualquier mujer, que no quiere quedarse aburrida viendo cómo pasan las grandes emociones que ellas mismas pueden disfrutar, dando un paso al frente. Millie Bobby ya había asombrado al mundo en Godzilla, Rey de los Monstruos (2019), pero ahora su fulgor es aún mayor. ‘Enola Holmes’ es un paseo muy divertido, con humor astuto, que le encantará a chicas y grandes.