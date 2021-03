Mario García Torres/MARCO de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El museo MARCO de la ciudad de Monterrey reabre sus puertas con la muestra individual del artista nacido en Coahuila, Mario García Torres (1976), en la exposición titulada Poética del regreso.

La curaduría fue realizada por Taiyana Pimentel. La selección de aproximadamente 30 obras se despliega en toda la planta baja del museo, de la sala 1 a la 5, obra representativa por los 20 años de su trayectoria

multidisciplinaria.

En su mayoría, estas piezas han sido exhibidas en espacios internacionales, y ahora por primera vez en el MARCO; García estudió en la Universidad de Monterrey y obtuvo el MFA (Master de Bellas Artes) en el California Institute of the Art.

Las propuestas de García Torres, de manera general, abordan conceptos como la apropiación, la repetición, la recreación, de los temas que ha ido eligiendo a través del tiempo.

La historia del arte contemporáneo, especialmente el conceptual y la música son su punto de partida para proponer una investigación y ofrecer narrativas propias.

A través de imágenes fotográficas, videos, películas, textos, videoinstalaciones, sonido, García construye narrativas que, transitan entre la realidad y la ficción, ofreciendo nuevas lecturas donde el espectador encuentra sugerentes posibilidades de acercamiento.

Pimentel apunta que las obras de García Torres “nos llevan a considerar la naturaleza subjetiva de los registros históricos, las limitaciones de la memoria y posibilidades de percepción”.

Se han seleccionado piezas tempranas para establecer en un principio un paralelismo entre las prácticas posconceptuales y de inmersión en la construcción histórica que caracterizan al artista, como Cerro de la Silla (1998) y el video Carta abierta para el Dr.Atl, exhibido en el Pabellón de Venecia en 2005 donde el guion epistolar es acompañado por imágenes de la Barranca de los Oblatos, en la cual se iba a construir una sucursal del Museo Guggenheim.

Algunas de las piezas seleccionadas son Merz, Rzemmmm Zeeeeerm Emrzzzzz (At Fibonacci Pace), Tetela 2015 s/f, , Aquí está desapareciendo el silencio s/f, entre otras, además de 6 producidas especialmente para esta exposición. Entre ellas destaca Esta escultura. Y otra realizada con sentido del humor, Pinturas arruinadoras. Consistente en una serie de pinturas, donde se escribe el final de ciertas películas; en ella el público puede escoger optar no acercarse si no quiere se le revelen los finales de las cintas.

Además, El mundo no es igual desde que te fuiste, Nueve preguntas para cualquier tormenta (en colaboración con Sol Oesel), y Secte, proyecto tipográfico en colaboración con Aldo Arillo consistente en crear la sexta vocal del español, un nuevo carácter para el lenguaje inclusivo que no sea ni @ ni “x”.

Dentro de la oferta se realizarán una Conferencia Performáticas para el jueves 27, el viernes 28 y el sábado 29 de mayo, así como una "Convención de los tocayos" el 14 de agosto.

Y un programa educativo en torno a la exposición, Poética del regreso, donde habrá actividades virtuales en los siguientes programas públicos como: visitas guiadas virtuales para estudiantes, un seminario de arte para todos: conceptual y pos-conceptual, el diplomado para maestros “Artistas que deberías conocer”, y ciclos de cine y música.

Esta muestra contó con el apoyo de Efiartes y Femsa.

Próximamente se contará con un catálogo y un libro infantil, Xoco.

