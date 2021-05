Ver, oír, aplaudir, silbar...

Teatro en el Isabela Corona

El Teatro Isabela Corona reabre sus puertas al público infantil y juvenil con la obra Olvidando recordar, original de Finegan Kruchemeyer y traducida y dirigida por Sandra Rosales. Las compañías Teatro Luna de Papel y Armar Media intervienen en esa puesta en escena, que trata sobre la relación entre la niña Rosie y su abuela, que juntas descubren diversos mundos. Se estrenó originalmente en 2019 en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, y de aquel montaje puede verse una cápsula en YouTube. La apertura de este recinto teatral, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 445, entre Flores Magón y Manuel González, en Tlatelolco, se hará “con estricto apego a los protocolos sanitarios establecidos”, dice su anuncio, por lo cual el aforo será de sólo el 30% de su capacidad, se vigilará la sana distancia y se instalará un filtro sanitario para verificar la temperatura de los asistentes. Es importante el uso del cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial. La temporada inicia este 2 de mayo y las funciones serán sábados y domingos a las 13:00 horas.

15 aniversario Centro Cultural Bella Época

Como parte de las celebraciones por el décimo quinto aniversario de la fundación del Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica (FCE) presenta la exposición Luz y letras. Miradas de la literatura, una selección de primeras ediciones entre las cuales se encuentran ejemplares de El llano en llamas, de Juan Rulfo; Balún Canán, de Rosario Castellanos; El laberinto de la soledad, de Octavio Paz; las Obras completas, de Sor Juana Inés de la Cruz; El Capital, de Carlos Marx, y Arte y poesía, de Martin Heidegger, entre otros. Se dedica una vitrina exclusivamente al recién fallecido artista plástico y autor de dicha casa editorial, Vicente Rojo, como un homenaje a su trayectoria. Asimismo, se incluye una serie fotográfica de escritores como Elena Poniatowska, Juan José Arreola, Amparo Dávila, José Emilio Pacheco, Jorge Luis Borges, entre otros, de Rogelio Cuéllar. La exposición estará abierta al público hasta el 22 de mayo próximo, en la Galería Luis Cardoza y Aragón, del Centro Cultural, ubicado en Tamaulipas 202, colonia Condesa, donde los visitantes contarán con las medidas sanitarias.

Ciclo de cine: “1° de mayo. Luchas históricas y condiciones actuales”

Mañana inicia este ciclo en homenaje a los Mártires de Chicago, a 135 años. Lo organiza la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México –Filmoteca UNAM–, en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Se retrata, desde la ficción y el documental, la condición laboral contemporánea y algunas de las luchas de los trabajadores por condiciones más justas y la lucha por sus derechos. Este 1 de mayo se puede ver Ora sí ¡tenemos que ganar! (México,1978), de Raúl Kamffer. Inspirada en la literatura de Ricardo Flores Magón, esta cinta de 1978 recrea las luchas mineras de principios del siglo XX que antecedieron a la Revolución Mexicana. Ganadora de los Premios Ariel en las categorías de Mejor Película, Mejor Edición, Mejor Fotografía y Mejor Dirección en 1982. Disponible en la página de Filmoteca UNAM. Para el domingo 2 de mayo se proyecta Redes (México, 1936), de Emilio Gómez Muriel y Fred Zinnemann. Basada en hechos reales, la película cuenta la historia de las precarias condiciones en las que vivían y laboraban los pescadores del municipio de Nuschimango, Veracruz, quienes, cansados de las largas jornadas de más de 10 horas y de su bajo salario, deciden rebelarse. Esta película es una docuficción filmada en Alvarado Veracruz, considerada la primera producción estatal realizada por la Secretaría de Educación Pública, además de contar con la participación de pescadores reales. Disponible en la página de Filmoteca UNAM.

Estreno de Once Niñas y Niños Radio

El canal Once Niñas y Niños (11.2) abre otra ventana para ser escuchado en Once Niñas y Niños Radio. Es una alternativa donde los pequeños radioescuchas pueden desarrollar su imaginación y curiosidad a través del audio, todos los sábados a las 10 horas, a través de la página oficial de Once Niñas y Niños y en YouTube Once Niñas y Niños. Y en Radio Educación, a través de sus frecuencias 1060 de AM, 96.5 de FM, Cultura Sonora en el 104.3 de Hermosillo y Kukulkán por la 107.9, desde Mérida, Yucatán donde se transmitirá los programas los sábados a las 12:00 horas. También se podrán escuchar en las plataformas digitales Spotify, Applemusic, IHeartRadio, Facebook y Twitter.

“Minari”, película estadunidense

Lee Isaac Chung dirige esta película. Con Steven Yeun (Jacob), Yeri Han (Monica), Alan S. Kim (David), Noel Kate Cho (Anne) y Youn Yuh-jung (Soonja), quien ganó el Oscar 2021 por Mejor Actriz de Reparto. Con tintes autobiográficos, Lee Isaac Chung teje una historia entrañable que sigue a una familia coreano-estadunidense que durante los años 80 se muda a una granja en Arkansas para intentar alcanzar el llamado sueño americano. La dinámica familiar cambia con la llegada de la abuela Soonja, una mujer astuta y malhablada, pero muy cariñosa. En medio de las adversidades e inestabilidades de su nueva vida rural, el largometraje muestra la innegable resistencia de esa familia y el desafío que significa construir un hogar. Cineteca Nacional, avenida Coyoacán 389, Xoco. Sala2. Sábado 1 y domingo 2 de mayo a las 18 horas. Cartelera telefónica 5541551190.