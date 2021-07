Body Suit en el Museo de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– "Body Suit, boceto del tatuaje para cuerpo entero", es el título de la muestra que actualmente se exhibe en el Museo de la Ciudad, bajo las medidas de salubridad obligatorias por el covid-19.

Se ha reunido el trabajo de artistas mexicanos, estadunidenses, europeos y latinoamericanos.

La exposición ofrece un panorama muy interesante, diverso y amplio de esta práctica artística de la tinta a través de la piel.

Edgar Gamboa y Adrián García Solache, promotores culturales y tatuadores, son los curadores.

La convocatoria para este proyecto surge de un trabajo donde intervienen y colaboran el Archivo Mexicano del Tatuaje y la Editorial Tinta y Sangre, que convocan a 57 artistas, quienes enviaron alrededor de 100 bocetos; se seleccionaron 86 trabajos, mismos que ahora se exhiben manera óptima.

Fue en la galería principal de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (ENPEG) en el año 2016, que se presentó la primera exposición de estas características, y ahora podría considerarse como la inicial realizada en un museo de nuestra ciudad.

La tradición del tatuaje ha prevalecido constantemente a través de los años, y se ha renovado de manera impresionante. Actualmente es una práctica sumamente atractiva, con dibujos únicos en cuerpos de diferentes personas de todo el mundo.

Los bocetos exhibidos son claramente un ejemplo de la evolución y creatividad que el tatuaje sigue representando y proponiendo de modo vital; y han sido siempre indispensables para el trabajo del tatuador. En un principio se realizaban en madera, con acrílico y papel, y en la actualidad en tinta y acuarela sobre papel de algodón, ofreciendo un dibujo de alta calidad.

El poder estético, simbólico, histórico, etc. del tatuaje se representa en esta muestra a través de varios diseños, que los curadores han descrito como “tanto de tipo tribal, con la temática de la muerte (black and gray), de la vieja escuela (old school); los neotradicionales, con una paleta más contrastada e introducción de nuevos motivos, así como dibujos que se han integrado exitosamente a las composiciones con temas relacionados con iconografía prehispánica, uso de símbolos religiosos, cultura pop y de barrio.

Las siguientes son palabras de Vannesa Bohórquez, titular de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México: “Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, han dicho que una de cada diez personas en el país tiene tatuaje: esto quiere decir que unos 12 millones de mexicanos están tatuados, lo que es una clara cifra de lo que significa el tatuaje en nuestro país", información importante que permite conocer la proliferación activa de esta práctica, y de esta manera dejar pensamientos conservadores y que lo único que hacen es discriminar”.

Dentro de la exhibición se llevarán a cabo tres intervenciones sobre un muro, en donde artistas de tatuaje realizarán un boceto de la Real batalla, tema clásico en el tatuaje.

Se efectuarán a través de Facebook del Museo de la Ciudad de México @museoCDMX, dos conversatorios: Historia del tatuaje y Mujeres en el tatuaje.

La muestra permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre. El museo se encuentra en José María Pino Suárez 30, Centro Histórico.