Anuncian cambios en el área de comunicación de la Secretaría de Cultura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antonio Martínez Velázquez, quien se desempeña como director general de Comunicación Social y vocero de la Secretaría de Cultura (SC) dejará el cargo a partir de este 31 de agoto, y en su lugar entrará Isaac Macip, quien a la fecha labora como secretario particular de Alejandra Frausto.

En un comunicado, la SC informó que Frausto “reconoció y agradeció la labor de Martínez Velázquez al ser parte de la transformación de la política cultural del país. Fue impulsor del diálogo con los medios de comunicación, con entidades de la Administración Pública Federal y diversas instituciones culturales públicas y privadas de México y otros países, y coordinador de difusión en el sector”.

Destacó que, entre las iniciativas en las que estuvo al frente, están el desarrollo de “Contigo en la Distancia”, plataforma en línea creada a partir de la pandemia; así como Cultura Diversa, estrategia de inclusión y respaldo a la diversidad impulsando mensajes de promoción, protección, respeto de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transge´nero, travestis, transexuales e intersexuales (LGBTTTIQ+).

En la “carta de renuncia”, fechada el 15 de este mes, compartida por Martínez Velázquez, se lee:

“Es inevitable pensar que muchas cosas las pudimos hacer mejor, pero nuestras acciones siempre fueron guiadas por el entusiasmo, la convicción, la honestidad y el amor a México, a su arte y cultura. Estos años han sido de gran aprendizaje; la sensibilidad y pasión que tú dedicas a las comunidades en el país inspiran a todos los que deseamos servir a la patria, las instituciones culturales bajaron del palco al territorio, tal como prometiste.

“Esto convencido de la importancia de reforzar a la Cuarta Transformación y continuar apoyando al presidente López Obrador. No hay en el horizonte político un proyecto de nación que rivalice con el que este movimiento ha puesto sobre la mesa. No queremos que vuelvan la exclusión, el racismo, el clasismo y la corrupción. En esta segunda mitad de la administración habría que profundizar el trabajo hecho”.

Aunque no se menciona ni en este documento ni en el de la SC el motivo de su salida, Martínez Velázquez, de origen tlaxcalteca, respondió a la Agencia Proceso que su renuncia se debió “simplemente a otros proyectos personales”.

A lo largo de su desempeño como director general de Comunicación Social y Vocero de la Secretaría de Cultura --cargo que asumió desde diciembre de 2018--, enfrentó cuestionamientos en redes sociales y medios de comunicación. En marzo pasado se le criticó comentarios respecto a tomas aéreas de la Ciudad de México a raíz de una grabación efectuada desde un helicóptero al Bosque de Chapultepec.

Por su parte, Isaac Macip Martínez se desempeña hasta el día de hoy como secretario particular de la secretaria de Cultura del Gobierno de México. Maestro en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con estudios en Ciencias de la Comunicación, titulado por la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro; además de haber realizado los diplomados “Strategic Political Communication”, en la George Washington University; “Poverty and Poor Communities in Urban Mexico” en la Kennedy School of Government of Harvard y “Prospectiva del barrio a la región”, en la Universidad de Deusto en Bilbao, España, entre otros.

En su trayectoria profesional se ha desempeñado como director de Agenda con Medios en la Unidad de Comunicación Social y vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; director de Difusión y Análisis en la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores; jefe de la Sección de Información y Divulgación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco; además de ser articulista en diversos medios nacionales y catedrático en nivel licenciatura.