Irán Castillo relata cómo vivió su secuestro: "siento que tuve síndrome de Estocolmo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La actriz Irán Castillo reveló que desarrolló el síndrome de Estocolmo después de que fue víctima de un secuestro en 2015 y fue liberada tres días después de que la cantante Gloria Trevi dio el dinero para pagar su rescate.

En entrevista para el canal de la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, habló por primera vez de lo que consideró el episodio más fuerte de su vida. “Siento que hasta la fecha lo sigo resolviendo”, dijo.

Comentó que no quería denunciar a sus captores porque no había sido agredida por ellos y se sintió “agradecida” por eso, por lo que se negaba a cooperar con las autoridades.

“Tuvieron que llamar a una psicóloga para que fuera a hablar conmigo, porque yo estaba en negativa”, dijo. Después de la terapia, la especialista la ayudó a entender que había sido víctima de un crimen y que los delincuentes estaban haciendo daño en las calles.

“Cuando a mí me pasa esto, ¿has oído hablar del síndrome de Estocolmo? Yo siento que tuve ese síndrome un buen rato, te voy a explicar por qué: a mí me tuvieron tres días ahí y fue muy intenso. Nunca me taparon como tal, pero si los volteas a ver te va fatal”, indicó.

Contó que fue difícil denunciarlos. “Yo estaba con ellos, entonces, haces un vínculo y, ahora me queda claro, que todos somos uno y que estamos conectados, porque yo estaba ahí muerta de miedo y yo me conectaba con su miedo, porque ellos también tienen miedo de que los agarren o los metan a la cárcel y se hace como un miedo general”, relató.

Pese a lo traumático de la experiencia, aseguró que sus captores no la lastimaron, nunca le pegaron, no la violaron. “Hasta te podría decir que buena onda, pero sí hubo mucha cuestión psicológica, porque su jefe el que hablaba por teléfono, ahora ya sabemos que estaba en la cárcel, él si me violentaba mucho”, apuntó.

Contó cómo fue su secuestro y que la primera que fue contactada por sus captores fue su mamá Martha Pinzón. Señaló cómo operaron sus secuestradores, quienes no sabían que era famosa hasta que la privaron de su libertad.

“Al principio no sabían quién era. Su modo de operar era: vemos a una mujer que va manejando por ahí, la seguimos, la chocamos por detrás y cuando baje, vámonos. Ese era el modo de operar de ellos. Yo iba sola, me chocan, me bajo y de repente, me suben a la camioneta y ellos, en el carro, me encañonan”, contó.

Cuando llegaron a la casa de seguridad la metieron a un cuarto pequeño donde estuvo sola un rato y después vio unos pies que entraban y le dijeron: “Uy ya vimos quién eres”, explicó la actriz, quien admitió que pensó que era un robo.

Después recordó que fue la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez quienes ayudaron a pagar la cantidad de dinero que pidieron para dejarla en libertad. Trevi “dio un lanonón”, reveló.

“Gloria Trevi, muy linda, cooperó y dio un lanonón. No sabes cómo le agradezco a ella y a su marido, de verdad les agradezco. Les tengo un agradecimiento muy especial a ellos”, señaló.

Indicó que hasta el momento su mamá tiene secuelas de los nervios que le provocó manejar eso. “Lo recuerdo como un evento en el que aprendí mucho y siempre trato de mandar mucha luz y conciencia”.