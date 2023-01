Pixelatl da a conocer a 12 finalistas de la convocatoria Short Way rumbo al Festival de Annecy

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En un año importante para la animación mexicana, pues este 2023 los focos estarán en nuestro país al ser el invitado de honor del Festival de Animacion de Annecy --el más antiguo del mundo--, Pixelatl da a conocer a los 12 finalistas de la convocatoria Short Way, en cuyo proceso final el ganador tendrá una residencia en Francia para producir su corto animado.

La convocatoria fue lanzada de manera conjunta entre Pixelatl https://www.pixelatl.com, el Festival de Animacion de Annecy y Ciudad Creativa Digital en octubre de 2022 con el objetivo de apoyar cortos animados en desarrollo y dirigida a artistas latinoamericanos.

La respuesta fue apabullante según relató José Iñesta, fundador y director de Pixelatl en entrevista con la Agencia Proceso, pues recibieron 250 proyectos de toda América Latina. Y tras una ardua selección se obtuvieron a 12 prometedores finalistas con temáticas tan variadas como del contexto social del continente al abordar los derechos humanos, la migración, género y violencia:

“The faces of the face” de Verónica Anaya. (México)

“Huapango on fire” de Guadalupe Granados. (México)

“Hatker” de Alejandro Ariel Martín. (Argentina)

“The tone of the sea” de Micaela Bolaños. (México)

“Dos” de Adrián de la Campa y Gabriela Fernández. (Cuba)

“Cuidadoras” de Daniela Cuenca. (Ecuador)

“Desdoblándome” de Natalia Pájaro. (México)

“Silencio Muhammad” de Eric Yafet Salamanca. (México)

Murmullo de Isha Cordero. (Venezuela)

Xux de Selene Aguilar. (México)

Claro de Daniel Hincapié. (Colombia)

León del Cerro de Fabián Flores. (Chile)

VER: https://www.instagram.com/p/CnhfvG9uuAC/

Los doce finalistas continuarán el proceso el próximo mes en un ‘bootcamp’ en Guadalajara (Jalisco) donde continuarán el desarrollo de sus proyectos y tendrán asesoría con mentores internacionales de instituciones como Ciclic, Folimage, Gobelins, entre otros. Los que se destaquen tendrán acceso a Animation Du Monde MIFA (International Animation Film Market) Pitches 2023 en el Festival de Annecy, y presentar sus trabajos a distribuidores y productores internacionales. El ganador obtendrá un residencia en Francia para producir su corto animado.

Sobre todo el proceso de la convocatoria Short way, Iñesta destacó varios puntos que se consideraron:

“Short Way es una iniciativa diferente, tenemos otras convocatorias enfocadas en promover las propiedades intelectuales, pero esta en particular con Annecy está dedicada a las historias, no pesa tanto que sea comercializable sino un historia que use el medio para potencializar lo que se cuenta y los mensajes, y creo que todos los que enviaron su trabajo lo entendieron así lo cual nos dio mucho gusto, además el premio es muy padre con la opcion de terminar tu trabajo en una residencia”.

VER: https://www.proceso.com.mx/cultura/2022/10/29/en-el-dia-de-la-animacion-pixelatl-recordo-el-poder-de-la-animacion-para-transmitir-historias-296054.html

--¿Es la única convocatoria de su tipo en el país? con la oportunidad de desarrollar un trabajo y culminar en una residencia en el extranjero.

--Bueno, también están las becas que ofrece Guillermo del Toro con maestrías fuera, pero esto lejos de ser una maestría brinda esa oportunidad de producir tu cortometraje, ampliar tus estudios y experiencia. Lo importante es como usas tu historia y la animación para transmitir tu mensaje.

Respecto a la selección relató que hubo representación de casi todo América Latina, de Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Cuba, por supuesto México, las temáticas muy únicas de América Latina de la realidad en que vivimos, y al cuestionar sobre cómo vio los temas que destacan este año, dijo Iñesta:

“Son temáticas como bien dices del contexto… interesantemente el arte siempre va delante de lo que pasa en el mundo, recuerdo que en pandemia algunos cortos que recibimos eran incluso depresivos, y al año siguiente un poco más esperanzadores… este año no es la excepión pues se habla desde los distintos temas y realidades que se viven; es hablar de la realidad pero también como se supera, un corto de violencia de género sería fuerte de ver, pero a partir de la animación es interesante cómo se refleja sin sufrirlos y a su vez permite apropiarte de posibles soluciones, nos hace cuestionarnos y ser mejores personas.

“Ver la realidad y como se puede resolver desde el arte, nos da una guia para superar esto”.

Y añadió sobre la relevancia de abordar estos temas con historias desde las distintas nacionalidades de los finalistas:

--Creo que nos permite tener la mayor conciencia posible, verlo desde distintas perspectivas y con visiones de toda América Latina nos permite construir posibles respuestas.

Para finalizar y rumbo a la representación de Pixelatl en Annecy, Iñesta se dijo emocionado y contento, pues si bien el festival francés anunció recientemente que durará un día más (11 al 17 de junio), afirmo que esto es reflejo del reconocimiento, trabajo y material que se presentará por parte de México y sus artistas.