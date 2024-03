Estas fueron las emotivas palabras de Robert Downey Jr. al ganar su primer Oscar (Video)

LOS ÁNGELES (AP) — Tres décadas después de recibir su primera nominación, Robert Downey Jr. ganó su primer Oscar.

Downey ganó el premio al mejor actor de reparto el domingo por el papel del contralmirante Lewis Strauss en "Oppenheimer", que ha sido aclamada como una de las mejores interpretaciones de Downey en años.

Fue la tercera nominación al Oscar para un actor veterano conocido como uno de los intérpretes más versátiles de Hollywood, pero que hasta el domingo nunca había ganado un Oscar. Fue nominado en 1993 como mejor actor por "Chaplin" y en 2008 como mejor actor de reparto por "Tropic Thunder" ("Una guerra de película").

Downey pronunció un desenfadado discurso mientras aceptaba el Oscar.

"Me gustaría dar las gracias a mi terrible infancia", comentó, hizo una pausa para que la audiencia se riera y continuó: "y a la academia, en ese orden".

También agradeció a su esposa Susan. "Me amó y me devolvió a la vida y es por eso que estoy aquí".

"Oppenheimer", la inmersión de tres horas de Christopher Nolan en el desarrollo y las consecuencias de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, lideró los Oscar con 13 nominaciones.

“Estoy muy agradecido. Yo necesitaba más este trabajo de lo que este trabajo me necesitaba a mí. Chris (Nolan) lo sabía y me rodeó del mejor reparto que podía tener. Me han hecho una mejor persona. Lo que hacemos tiene sentido, lo que decidimos hacer es importante”.