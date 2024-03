AXE Ceremonia, 55 mil emociones con Kendrick Lamar, Grimes, Romy y Astrid Hadad

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-En el primer día del Axe Ceremonia, en el Parque Bicentenario, los fanáticos vibraron en variedad sonora con Kendrick Lamar, Grimes, Romy y Astrid Hadad.

Las puertas abrieron a las 15:50 en el parque, tradicional sede que permitió a los asistentes apropiarse del lugar, acudiendo especialmente los jóvenes al encuentro musical.

Fotografía: Carlos Enciso.

La experiencia brindó disfrute de extensos jardines y un lago, y alrededor se edificaron cinco escenarios, el principal AXE Ceremonia, Airmax, American Eagle, Club Traición y El Micky.

El ambiente de buena vibra y libertad prevaleció de principio a fin. En un acto enalteciendo el folclor mexicano, la cantautora originaria de Chetumal, Quintana Roo, Astrid Hadad conquistó con su estilo, luciendo extravagantes cambios de vestuario al son de “La Cuchilla”, “Mala”, “La Tequilera”,” Corazón Sangrante” y “Toca Madera”.

Por su parte, se escuchó al español Rusowsky sonando “Valentino”. Hizo lo propio el británico Sampha con “Without”, “(No One Knows Me) Like the Piano” y “Blood On Me”. En tanto la londinense Romy movió a los reunidos en “Weightless”, “She's on My Mind” y “The Sea”, “Did I” y Enjoy Your Life”.

Fotografía: Carlos Enciso.

El rapero puertorriqueño Álvaro Díaz presentó “Paranormal”, “18+1”, “Fatal Fantassy” y “Brilloteo”. La artista canadiense Grimes brindó gala de música electrónica aderezada en gráficos futuristas.

Un desfile de drones también hizo lo suyo en los cielos nocturnos inscribiendo el nombre del festival, AXE Ceremonia, junto al lago, para entonces la multitud se arremolinó previo al acto estelar de Kendrick Lamar.

Luego de unos minutos de retraso de lo programado, los ansiosos estallaron ante el arribo del rapero estadunidense dando ritmo a “United In Grief” y reflejándose en las pantallas mensaje de bienvenida:

“¡México! Quiero expresar mi amor hacia ustedes por recibirme nuevamente en su hermoso país. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero he sentido su energía todos estos años. Esta noche seamos libres”. Fotografía: Carlos Enciso.

La gente hizo temblar el espacio en brincoteos, coreando cada rola que incluyó “Element”, “Swimming Pools (Drank)”, “Bitch, Don't Kill My Vibe” y “Die Hard”. El cantante saldó cada segundo en satisfacción generalizada oyéndose “Money Trees”, “King Kunta”, “Institutionalized” y “Love”. Hacia el finiquito se dio nota a “Alright” y “Savior”. Despidiéndose en la locura de la fanaticada, las plasmas proyectaron:

“Prendamos el cielo y demostrémosle al mundo que el amor también es el lenguaje universal. Espero que sientan mi energía, así como yo siento la suya. Gracias, México. Amor por siempre”.

Las almas insaciables continuaron la fiesta más allá de las dos de la madrugada con la Dj originaria de Gante, Bélgica, Charlotte de Witte.