Autoridades catean propiedades de Sean 'Diddy' Combs en investigación por tráfico sexual

NUEVA YORK (AP) — Dos propiedades del rapero Sean "Diddy" Combs en Los Ángeles y Miami fueron registradas el lunes por agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional y otras fuerzas del orden como parte de una investigación en curso por delitos de tráfico sexual emprendida por las autoridades federales en Nueva York, dijeron dos funcionarios policiales a The Associated Press.

No está claro si Combs era el objetivo de la investigación. Los funcionarios no estaban autorizados para hacer declaraciones públicas sobre los detalles de la investigación y hablaron con AP bajo condición de anonimato.

En un comunicado, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) dijo que "ejecutó acciones policiales como parte de una investigación en curso, con la asistencia de HSI Los Ángeles, HSI Miami y nuestros socios locales encargados de hacer cumplir la ley".

Un portavoz de la oficina del fiscal federal en Manhattan declinó hacer comentarios.

Se enviaron mensajes a los abogados de Combs y otros representantes en busca de comentarios sin recibir respuesta.

La casa de Los Ángeles en la zona exclusiva de Holmby Hills, cerca de Beverly Hills quedó acordonada. Un video tomado en helicóptero de KABC-TV mostraba a agentes, con chalecos que indican que son parte de las Investigaciones de Seguridad Nacional, en el patio trasero de la casa, cerca de la piscina. Se instaló un puesto de mando en el exterior de la casa y los agentes seguían entrando y saliendo horas después de iniciada la búsqueda.

Combs enfrenta varias demandas por agresión sexual emprendidas en los últimos meses.

En febrero, un productor musical presentó una demanda alegando que Combs lo obligó a pedir servicios a prostitutas y lo presionó para tener relaciones sexuales con ellas. El abogado de Combs, Shawn Holley, ha dicho de esas acusaciones que "tenemos pruebas abrumadoras e indiscutibles de que sus afirmaciones son mentiras totales".

La exprotegida y novia de Combs, la cantante de R&B Cassie, lo demandó en noviembre alegando años de abuso sexual, incluida una violación. La demanda dice que él la obligó a tener relaciones sexuales con prostitutas mientras las filmaba. La demanda se resolvió al día siguiente de su presentación.

Otra de las acusadoras de Combs es una mujer que afirma que el productor de rap la violó hace dos décadas, cuando tenía 17 años.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que denuncien públicamente como lo hizo Cassie.

Combs había dicho en una declaración de diciembre: "Yo no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan".

Douglas Wigdor, un abogado que representa a Cassie y a otra mujer que demandó a Combs, dijo en un comunicado el lunes: "Esperemos que este sea el comienzo de un proceso que responsabilice al señor Combs por su conducta depravada".

No está claro si el registro está relacionado con alguna de las acusaciones planteadas en las demandas.

Combs es uno de los productores y ejecutivos de hip hop más influyentes de las últimas tres décadas. Anteriormente conocido como Puff Daddy, construyó uno de los imperios más grandes del hip hop, abriendo un camino con varias entidades asociadas a su famoso nombre. Es el fundador de Bad Boy Records y ha ganado tres Grammy. Entre lo artistas con los que ha colaborado destacan Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans y 112.

Combs creó la marca de moda Sean John, lanzó el canal de televisión Revolt con un enfoque en la música y produjo el reality show "Making the Band" para MTV.

Su último álbum, "The Love Album - Off the Grid", fue lanzado el año pasado, días después de que Combs fuera homenajeado en los Premios MTV a los Videos Musicales. Fue nominado a mejor álbum de R&B progresivo en los Premios Grammy de febrero, a los que el rapero y magnate no asistió.

La industria del entretenimiento se ha visto afectada por un flujo constante de acusaciones de conducta sexual inapropiada desde que se dieron a conocer denuncias contra el productor de cine Harvey Weinstein que alimentaron el movimiento #MeToo en 2017. Weinstein y la estrella de "That '70s Show", Danny Masterson, cumplen sentencias de prisión después de ser condenados por violación. Se han presentado docenas de demandas civiles contra figuras prominentes.

La industria de la música no se ha enfrentado a un ajuste de cuentas de la misma magnitud, pero el cantante y productor R. Kelly cumple una sentencia de prisión por abuso sexual, siete mujeres han demandado al magnate del hip hop Russell Simmons alegando que las violó y dos mujeres han demandado al cantante de Aerosmith Steven Tyler alegando agresión sexual.

Weinstein, Masterson y Kelly han apelado sus sentencias, y Simmons ha negado todas las acusaciones en su contra. Una demanda contra Tyler fue desestimada y él está impugnando la otra.

El periodista de The Associated Press Andrew Dalton contribuyó a este despacho desde Los Angeles.