Placebo, rock en el Teatro Metropolitan, pero “sin celulares, por favor”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agrupación Placebo retornó a esta ciudad con show íntimo en el Teatro Metropolitan, en donde para vivir al máximo la experiencia instaron a guardar celulares, el vocalista Brian Molko incluso amagó con detener el espectáculo en una ocasión.

Para calentar los ánimos de la noche los teloneros Big Special (Joe Hicklin y Callum Moloney) abrieron con los temas “This Here Ain’t Water” y “SH!THOUSE”, que hicieron un ambiente adecuado para los estelares.

Así, Placebo regresó a México luego de su última presentación en abril de 2023 en respuesta a todos aquellos que se quedaron con ganas de verlos, y como parte de la promoción de su discografía “Never let me go” (2022). Como nota de interés, previo al concierto se lanzó un mensaje en voz en off solicitando a los respetables a evitar usar los dispositivos móviles y así dejarse llevar por la música hasta el interior de las emociones

Fue el mismo mensaje que se leyó en los conciertos que rindieron en Chile el pasado 20 y 21 de marzo, y que los fans reales de la banda ya traían en mente:

“Es una falta de respeto para los otros espectadores que quieran ver el espectáculo, no la parte posterior de su teléfono. Por favor estén aquí y ahora en el presente y disfruten del momento. Este momento exacto nunca volverá a suceder. Ayúdenos con nuestra misión con respeto y amor”.

Con puntualidad a lo programado apareció en escena el cantante Brian Molko y el bajista Stefan Olsdal, integrantes de la banda surgida en Londres en 1994, al rugir de “Forever chemicals”.

La producción minimalista se enfocó en sus figuras. Una serie de plasmas escurrían en proyecciones futuristas, trazando fantasmales esbozos conceptuales a la estilística de Placebo.

La gala rockera fue aderezada con ensamble de músicos estilizando guitarras distorsionadas, bajeos espectrales, una batería que hacía temblar el recinto, en conjunto con electrizantes sampleos y piano.

El repertorio consideró “Beautiful James”, los reunidos daban eco a palmoteos para “Scene Of The Crime” y “Hugz”. El líder vocalista aprovechó para saludar:

“¡Muchas gracias, bienvenidos a todos, mi nombre es Brian y el nombre de mi grupo de rock es Placebo! ¡Tenemos miedo, tenemos hambre, pero tenemos mucho ruido para ustedes esta noche!”.

Conmovido dedicó el tema “Happy birthday in the sky”, siendo replicada por los fans una ola de luces de celulares desde las butacas. Sin pausas se rasgó “Bionic”, “Twin demons”, “Surrounded by Spies” y “Soulmates”, dando una inusitada pausa.

Molko expresó con severidad que detendría el programa porque alguien entre el público no quería guardar su móvil:

“¡Voy a detener el show porque el chico con lentes no quiere guardar su teléfono! ¡Puedes mirar! ¡Si tú continúas filmando yo me iré! ¡Te pedimos amable y educadamente que nos hagas un favor y estés con nosotros, en el presente comprometido en este momento! ¿OK?”.

Retomó “Soulmates”, avanzando en paso veloz hacia “Sad White Reggae”, “Try Better Next Time” y “Too Many Friends”. En su mayoría los asistentes respetaron y se olvidaron sus equipos telefónicos, dando continuidad a una celebración de conexión entre la banda y su gente.

La vibra permaneció para Placebo por la entrega apasionada de los 3 mil 150 congregados en el recinto del centro Histórico, quienes corearon uno a uno los cortes incluyéndose “Went Missing”, “Exit Wounds” y“For What It's Worth”.

Se vislumbró el final al rasgarse “Slave to the Wage”, “Song to Say Goodbye” y “The Bitter End”, adicionando “Infra-red”.

Llegó el ficticio adiós, regresaron instantáneamente para obsequiar “Taste In Men”, “Fix Yourself” y “Running up that hill (A deal with god)”, esta última melodía honrando a la estrella británica Kate Bush.

Siempre sonrientes y en agradecimiento Brian Molko y Stefan Olsdal se unieron en reverencias. Placebo logró misión cumplida, entregaron un espectáculo de rock como en aquellos años donde los celulares no existían (quizá de ahí la insistencia de la banda), y los grandes recuerdos quedaban resguardados en mente, anécdotas y corazón.

Luego de la presentación en la capital mexicana, Placebo viajará a Monterrey, Nuevo León, donde se presentarán el 28 de marzo en el ShowCenter Complex en Monterrey, Nuevo León, y luego el domingo 31 como parte del festival Tecate Pa’l Norte.