Angélica Fuentes peleará herencia de Jorge Vergara para sus hijas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Tras recordar que Jorge Vergara desheredó a sus hijas, Angélica Fuentes, exesposa del finado expresidente de Chivas y Grupo Omnilife anunció que luchará en tribunales por la herencia que les corresponde. En un mensaje de 02:01 minutos difundido en sus redes sociales, la empresaria dijo que hablaba “como madre de dos niñas”. https://twitter.com/angelicafuentes/status/1313826410453114880?s=20 Dijo que lo hace porque es su prioridad enseñarles a sus hijas, Mariaignacia y Valentina, que pueden vivir en un país donde pueden y deben hacer valer sus derechos, donde las leyes se respetan y pueden exigirlos sin temor a represalias. Recordó que desde su divorcio de Jorge Vergara ha peleado constantemente para defender su imagen, su carrera, su familia y su patrimonio. Y, por eso, afirmó que fue acosada, difamada, atacada e intimidada “de una forma despiadada” por casi cuatro años. “Buscaban, como a tantas mujeres, quebrar mi espíritu, pero no pudieron”, aseveró.Durante ese largo y “muy doloroso” litigio, añadió, quedó algo inconcluso que no puede dejar de lado, dijo. “Mis hijas se quedarían sin lo que por derecho les corresponde de herencia, además de que existe el pago pendiente de un adeudo personal que en su momento Jorge Vergara adquirió conmigo. “Podría quedarme callada, pero estoy convencida de que es más importante darles un ejemplo a mis hijas de la importancia de luchar y de nunca darse por vencidas”, destacó. En ese sentido, confió en que los tribunales analizarán su caso “y verán que es el de una mamá que quiere ver por sus hijas, de una mujer que lucha por lo que a derecho le corresponde”. Del mismo modo, se dijo preparada para lo que detonará su lucha, como fue en el pasado. “Una serie de ataques infundados en mi contra que irán desde señalamientos de ambición desmedida hasta mentiras absurdas. Soy una mujer resiliente, inquebrantable. Una mujer al final del día de una sola pieza”, se jactó. Por eso, afirmó que enfrentará esta situación con la frente en alto y el corazón abierto, y con la plena convicción: el que nada debe nada teme.“Toda experiencia de vida trae una lección detrás. Esta situación me permitirá salir más fuerte, pero sobre todo podré ver a mis hijas a los ojos y decirles que su mamá luchó por ellas en todo momento. Estoy lista para lo que viene y confío plenamente que la justicia nos favorecerá”, agregó. De acuerdo con la empresaria, Jorge Vergara desheredó a sus hijas, a las que sólo les dio una pensión “por cierto tiempo”. Angélica Fuentes y Jorge Vergara formaron matrimonio durante siete años, hasta su divorcio en 2015, lo que derivó en pleitos legales por la disputa de sus empresas.