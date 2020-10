México arranca frente a Jamaica el Octagonal rumbo a Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Selección Mexicana de futbol enfrentará a Jamaica como local en el arranque del Octagonal Final rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este miércoles, la Concacaf llevó a cabo el sorteo clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo que comenzará en junio de 2021 y terminará en marzo de 2022. El Octagonal ofrece tres boletos directos y medio para un repechaje intercontinental que se jugará en junio de 2022. Ya hay cinco selecciones clasificadas al Octagonal: Honduras, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y México. Estos equipos obtuvieron su pase directo al ser los mejores ubicados de la Concacaf de acuerdo al ranking de la FIFA del 16 de julio de 2020. El resto de las selecciones (30) fueron colocadas en seis grupos de cinco. Los grupos de la primera ronda quedaron de la siguiente manera: Grupo A: El Salvador, Antigua & Barbuda, Granada, Montserrat e islas Vírgenes Estadounidenses. Grupo B: Canadá, Surinam, Bermuda, Islas Caimán y Aruba. Grupo C: Curazao, Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Cuba e Islas Vírgenes Británicas. Grupo D: Panamá, República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguilla. Grupo E: Haití, Nicaragua, Belice, Santa Lucía e Islas Turcas y Caicos. Grupo F: Trinidad & Tobago, St. Kitts y Nevis, Guyana, Puerto Rico y Bahamas. Los ganadores de cada sector se enfrentarán entre sí (A vs. F, B vs. E, C vs. D) y de ahí saldrán los otros tres equipos para el Octagonal rumbo a Qatar 2022 en donde cada selección disputará 14 partidos. Partidos de México en el Octagonal Final con miras al Mundial. Partido 1 México vs Jamaica Partido 2 Costa Rica vs México Partido 3 Ganador C-D vs. México Partido 4 México vs. Ganador B-E Partido 5 México vs. Honduras Partido 6 Ganador A-F vs. México Partido 7 Estados Unidos vs. México Partido 8 Ganador B-E vs. México Partido 9 Jamaica vs. México Partido 10 México vs. Costa Rica Partido 11 México vs. Ganador C-D Partido 12 México vs. Estados Unidos Partido 13 Honduras vs. México Partido 14 México vs. Ganador A-F