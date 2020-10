Blatter critica a la FIFA por cerrar investigación contra Infantino

VIENA (dpa/EP).- El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, criticó al organismo rector del futbol mundial después de que su Comité de Ética decidiera archivar un caso contra el actual mandatario, Gianni Infantino. "Ya nada me sorprende. Los órganos de control de la FIFA ya no son independientes bajo el mando de Gianni Infantino", dijo Blatter, que fue expulsado de la presidencia en 2015 por el Comité de Ética, en declaraciones a dpa. La FIFA anunció esta semana que no habrá sanciones contra Infantino. El Comité de Ética de la FIFA había iniciado investigaciones por varias presuntas transgresiones, incluido un vuelo privado reservado por la FIFA de Surinam a Ginebra y reuniones secretas entre Infantino y el fiscal general suizo Michael Lauber. Sin embargo, el dirigente de la FIFA todavía está sujeto a investigaciones penales en Suiza, basadas en la sospecha de que instigó al fiscal superior Lauber a abusar de su oficina.