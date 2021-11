María José Alcalá es la nueva presidenta del COM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por abrumadora diferencia, la exclavadista olímpica María José Alcalá ganó las elecciones a la presidencia del Comité Olímpico Mexicano (COM) para lo que resta de 2021 y hasta 2024.

La actual legisladora y presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados será la primera titular del COM en 98 años de historia.

La exdeportista reemplaza a Carlos Padilla Becerra, quien deja el cargo tras nueve años de gestión.



Al frente de la planilla “Voy por México”, María José se impuso por 87 votos a favor y 46 en contra a la contendiente de la planilla denominada “Transparencia y Apertura”, encabezada por Norma Olivia González, quien ostenta el cargo de directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) de la Conade.

Por primera ocasión en el curso de los procesos electivos del COM, el voto fue secreto, a petición de González, y esta tarde se aprobó por unanimidad --en el marco de la asamblea general ordinaria del Comité Olímpico Mexicano-- para efectuar la elección del nuevo comité ejecutivo.

En total se emitieron 133 votos válidos y tres fueron nulos entre los 53 miembros permanentes, 36 presidentes de federaciones olímpicas --con derecho a dos votos-- y 21 federaciones no olímpicas, que sólo contaron con un voto, a diferencia de las disciplinas olímpicas.

De último momento fueron sustraídas dos boletas en detrimento de las federaciones de frontón y de ciclismo.

El presidente de la Comisión Electoral del COM, Ivar Sisniega, declaró vencedora de la contienda a Alcalá, con la presencia como observador del director general adjunto del Comité Olímpico Internacional, el español Pere Miró, a pedido de la propia Norma Olivia González.

Como deportista de alto rendimiento, María José Alcalá compitió en cuatro ediciones de Juegos Olímpicos: Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1966 y Sidney 2000. Lo más cerca que estuvo del podio olímpico fue el sexto lugar que ocupó en plataforma y trampolín sincronizado en 1992 y 2000, con Jashia Luna, en el orden respectivo.

En relación con el doble cargo que desempeñará en adelante, Alcalá aseguró que no tiene un solo impedimento legal para estar al frente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados y también del Comité Olímpico Mexicano. “Por eso necesitamos el apoyo de todos…”.

--¿Qué le dirías a tus críticos, aquellos que piensan que será más de lo mismo, que no habrá un cambio verdadero en el COM? --preguntaron a la nueva titular del Comité Olímpico, en la explanada de la asociación civil.

--Que los hechos hablarán más que mil palabras --respondió.

Por su lado, Norma Olivia reveló haber dialogado con María José sobre la situación de seguir en la Cámara de Diputado y en el Comité Olímpico Mexicano. “Siento que el COM necesita tiempo completo. Es decir, ¿cómo se va a decidir el tiempo?, pero es decisión de ella. Si la gente así la quiere, así la aprueba. ¿Qué les puedo decir?”.

Reconoció que esperaba una votación cerrada, y acusó que “hubo mucha presión. Sinceramente hubo mucha presión, más de lo que ustedes se imaginan, y (la elección) no fue tan libre como hubiéramos esperado, pero las federaciones así quieren a este comité olímpico. ¡Adelante! Ojalá les cumplan lo que se les prometió…”.

Y admitió que ya no buscará una segunda oportunidad por la presidencia del COM. “Hasta aquí llegué. Fue un buen intento. Me quedo satisfecha, no me siento derrotada, me siento contenta de haberlo logrado, porque la verdad fui yo la que hizo todo esto”.

Norma Olivia también confirmó que regresará a sus funciones en el Sinade, que en diciembre tendrá su próxima reunión. “No renuncié”, aseguró.