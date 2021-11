Rumbo a la renovación del COM; María José Alcalá a la Conade: "No seré servicial"

El 11 de noviembre será renovada la presidencia del Comité Olímpico Mexicano (COM). De seguir el proceso como va, la exclavadista María José Alcalá, candidata única, será la primera mujer que encabece el organismo olímpico. En entrevista, la también presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados habla sobre la necesidad de contar con una nueva ley en la materia y reflexiona sobre que el COM requiere generar recursos propios y de la conveniencia de que éste se encargue del deporte de alto rendimiento, que está en manos de la Conade de Ana Guevara, dependencia que, tras los casos de corrupción, afirma, debería estar bajo la lupa legislativa.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- María José Alcalá, presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara Dipu­tados, se enfila para ser la primera mujer que dirija el Comité Olímpico Mexicano (COM). Con la venia del máximo jerarca del deporte olímpico nacional, Olegario Vázquez Raña, la exclavadista no encontrará oposición para ser elegida el 11 de noviembre durante una asamblea.

Tras bambalinas, su designación ha sido cuestionada porque ejercer ambos cargos, en la Cámara y en el COM, podría configurar un conflicto de interés. Sin embargo es algo que ya ocurrió en el pasado, con Felipe El Tibio Muñoz.

Militante del Partido Verde y excoordinadora del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva en la Secretaría de Relaciones Exteriores –cargo que le dio Marcelo Ebrard–, Alcalá asegura que está dispuesta a romper con viejas prácticas que siguen presentes; no obstante, reconoce que quienes caen en ello son justamente los que votarán por su nominación.

En entrevista con Proceso, como legisladora adelanta que impulsará una nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, que entrará en vigor en 2024 –cuyo cambio primordial sería la creación de un tribunal del deporte con la fuerza suficiente para sancionar–, pues la vigente, que data de 2013, conocida como la “Ley Mena”, impulsada por Mario Vázquez Raña, ya fue enmendada en diversas ocasiones.

Además dice que la comisión que preside será un ente fiscalizador sobre cómo Ana Guevara ejercerá los recursos públicos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a la que, de entrada, le quiere dar entre 600 y mil millones de pesos más que lo recibido en 2021. El presupuesto para 2022 podría ascender hasta los 3 mil millones de pesos.

Necesidad de independencia

María José Alcalá añade que como presidenta del COM buscará que ese organismo genere sus propios recursos y deje de estirarle la mano a “papá gobierno”, que su cargo será honorífico –no cobrará sueldo– y que sería ideal que en el futuro el deporte de alto rendimiento lo maneje sólo el COM y ya no la Conade.

–En el presupuesto que se asignará para el deporte, ¿habrá dinero etiquetado para el COM, o se le dará a la Conade para que ésta se lo destine al COM?

–Que se le etiquete al COM, pero también debe buscar sus recursos y ser independiente de lo quiera dar la Conade. No hemos tenido una plática (con Guevara) para saber cuánto dinero necesitan.

