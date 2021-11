Guanyu Zhou, primer piloto chino en una escudería de Fórmula 1

2022 @alfaromeoracing F1 Driver!



A kid’s dream come true...

First Chinese uD83CuDDE8uD83CuDDF3 F1 driver.



Lots of emotions going through my mind right now, I’m just so grateful for this opportunity, Thanks to everyone who believed me supported me on this journey. #F1 #TeamZHOU pic.twitter.com/WBbkcqotGZ