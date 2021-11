Italia y Portugal quedan en la misma zona tras sortero de repechaje y solo uno irá a Qatar 2022

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Este viernes se sorteó la repesca rumbo al Mundial Qatar 2022, que arrojó una sorpresa: Italia y Portugal quedaron en la misma zona, a disputarse en partido único y en cancha neutral, por lo que sólo una de estas selecciones estará en la próxima cita de la máxima competición de futbol.

Lo anterior, porque los italianos, actuales monarcas de la Eurocopa, y Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, fueron sorteados en la Ruta C.

uD83CuDFC6uD83CuDF0D ¡Sorteados los play-offs hacia el Mundial!



¡Italia y Portugal por la misma ruta! uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31#WCQ pic.twitter.com/GLtTpqchTG — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) November 26, 2021

De esta forma, Italia enfrentará a Macedonia del Norte (semifinal 1), mientras que Portugal contenderá contra Turquía (en la semifinal 2). Ambos partidos se disputarán el próximo 24 de marzo.

En caso de que Portugal elimine a Turquía y los italianos hagan lo mismo con Macedonia del Norte, se enfrentarían en una final, que se disputaría en Turquía o Portugal –según sea el caso- por el boleto mundialista el 29 de marzo en Qatar.

Italia quedó fuera de la Copa del Mundo 2018, y de no avanzar a Qatar 2022 será la primera ocasión que no asista a dos certámenes de forma consecutiva, mientras que Portugal no pierde una cita mundialista desde Francia 1998.

Sorteo de la Concacaf

También se sortearon los partidos de la Concacaf -zona a la que pertenece la selección de México-, que contenderá contra el representante de Oceanía.

Si bien todavía no se define al representativo de la Concacaf, el sitio corresponderá a la selección que concluya en el tercer lugar del hexagonal final clasificatorio del área, todavía en disputa.

De momento, México, que perdió el liderato del clasificatorio mundial tras sus derrotas seguidas frente a Estados Unidos y Canadá, comparte el tercer peldaño con Panamá, justamente detrás del líder Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, un equipo de Asia enfrentará al representante a la zona de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), es decir el equipo que concluya las eliminatorias en el quinto casillero, que en estos momentos está ocupado por Perú, en juego único a disputarse en junio.

En los duelos de Europa, Escocia jugará contra Ucrania en la Ruta A, donde Gales irá frente a Austria. Los vencedores de estas llaves contenderán en una final para definir al clasificado a Qatar.

Y en la ruta B, Rusia se medirá a Polonia y Suecia a República Checa. De estas cuatro selecciones también saldrá un equipo con boleto mundialista.

Las tres plazas europeas por la que pugnan 12 representativos nacionales, se unirán a las 10 selecciones del viejo continente que ya tienen un lugar garantizado en Qatar 2022: Alemania, Bélgica, Croacia, España, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Serbia y Suiza.