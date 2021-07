Paola Espinosa cuestiona el resultado de Dolores Hernández y Carolina Mendoza: "era mi turno"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La clavadista Paola Espinosa se manifestó sobre el cuarto lugar que obtuvieron Dolores Hernández y Carolina Mendoza en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados.

En sus redes sociales la doble medallista olímpica cuestionó el resultado y destacó que se hubiera ganado medalla si a ella y a su pareja Melany Hernández se les hubiera permitido asistir a los Juegos Olímpicos.

“Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos diploma olímpico. Era tan viable”, tuiteó Espinosa.

Hoy era mi turno en #Tokyo2020,no hubo medalla para uD83CuDDF2uD83CuDDFD lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundialesuD83EuDD49y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable. pic.twitter.com/aN4wniqOWt — Paola Espinosa uD83DuDC9A (@PaolaEspinosaOf) July 25, 2021

Tal y como lo ha hecho desde que perdió en el control interno para designar los nombres de las participantes en estos Juegos Olímpicos, Paola Espinosa volvió a insistir en que ella y Melany Hernández les regalaron el lugar a Mendoza y Hernández, y en consecuencia el diploma olímpico que se otorga a los ocho primeros lugares de cada disciplina.

Tras las críticas recibidas por su publicación, Paola Espinosa realizó una nueva publicación: “Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices”.

Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices?uD83CuDFFBuD83DuDC8B pic.twitter.com/71YSUNc0dy — Paola Espinosa uD83DuDC9A (@PaolaEspinosaOf) July 25, 2021

La exjudoca Vanessa Zambotti también se pronunció en Twitter sobre la postura de Paola Espinosa: “En definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona, mija entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con 'injusticias'. (Se me cayó un ídolo) nahhh”.