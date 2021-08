Yo sí hice todo lo posible por quedarme: Messi

MADRID (proceso.com.mx).– Compungido y entre lágrimas, Leo Messi se despidió este domingo del Barcelona en una rueda de prensa en la que, preguntado si el club hizo todo para evitar su salida, respondió, “no sé, lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. Laporta me dijo que no pudo hacer más. Por LaLiga y por la deuda del club, que no quería endeudarse más, no se dio”.

Sobre su futuro, el astro no quiso confirmar nada, pero la prensa especializada baraja como una posibilidad su contratación con el Paris Saint Germain (PSG). “El PSG es una posibilidad”, reconoció Messi.

“A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado, tuve muchas llamadas. Hay varios clubes interesados. No tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando”.

Se especuló mucho sobre su posible fichaje con el PSG desde días antes, cuando Messi se tomó una foto con jugadores del club parisino en Ibiza, entre ellos Neymar, su excompañero en el club.

“Es una tontería. Nos juntamos el día antes de venirme (a Barcelona). Arreglamos para ir a casa de Ney un asado. La foto es del momento. Había bromas en aquel momento, me decía que me viniera al PSG. No hay nada raro. Es una casualidad, una foto de amigos”, explicó

El astro argentino arribó este mediodía a la sala de prensa del Camp Nou, por última vez, acompañado por su familia, y fue recibido por sus compañeros y excompañeros presentes, todos los miembros de la Junta Directiva, los jugadores de la primera plantilla, con los capitanes Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto y exjugadores del club como Xavi Hernández y Carles Puyol.

"Yo quería quedarme”, soltó Messi, que abandona el Fútbol Club Barcelona (FCB) 21 años después de su arribo, cuando vistió por primera vez el uniforme blaugrana con 13 años.

Abandona un Barca atenazado por una deuda neta real que ya supera los mil millones de euros, y cuya masa salarial de su plantilla sobrepasó lo razonable (110%).

Esas condiciones imposibilitaron alcanzar el acuerdo con el argentino, a pesar de que él mostró su deseo de permanecer en el club.

El jugador aún en shock por un final que no pensó que llegaría de este modo. “Mi contrato nunca fue un problema. Después de una comida con Laporta me quedé convencido de que me quedaba. Nosotros ya habíamos tomado la decisión. El año pasado no quería quedarme y lo dije. Este año sí que quería, pero no se pudo”.

Explicó que él había bajado el 50% de su fichaje y se había cerrado el contrato. “Y después de eso ya no se me pidió nada más. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad”, aseguró.

“Vine con 13 años y me voy con mi mujer y con tres catalanes-argentinos”, dijo en referencia a sus tres hijos.