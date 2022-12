José Ramón Fernández y "El Hooligan" vuelven a estar juntos después de 16 años. Así se reencontraron

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “El Hooligan”, uno de los personajes del comediante Andrés Bustamante, se reencontró con el comentarista deportivo José Ramón Fernández después de 16 años de la última vez que trabajaron juntos, durante el Mundial de Alemania 2006.

Entró como antaño, destruyendo todo a su paso y pegándole a quien estuviera enfrente.

“¡Ah! ¡Mira nada más a quién me voy encontrando! Treinta años buscándote condenado, lo que pasa es que estás chiquito y no te veo”, le dijo “El Hooligan”, un “hincha inglés” muy enojado, después de entrar al escenario del programa Futbol Picante, en ESPN, tras la final de la Copa del Mundo Qatar 2022.

¡EL HOOLIGAN YA ESTÁ EN EL FORO DE FUTBOL PICANTE!

¡A TEMBLAR JOSÉ RAMÓN!



#HooliganVsJoserraESPN#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/ncZ2FB76LU — Futbol Picante (@futpicante) December 18, 2022

Primero sonó una alarma que alertó a Fernández y sus compañeros Hugo Sánchez, Rafa Puente, David Faitelson, Juan Carlos Osorio y Roberto Gómez Junco, que se aproximaba el peligro.

Por eso, antes de “aterrorizar” a José Ramón Fernández, “El Hooligan” pidió que salieran del escenario porque el problema no era con ellos.

“Por su propia seguridad, yo les pediría que se retiren y puedan quedarse por ahí para disfrutar”, solicitó.

Aunque no iba con la intención explícita de destrozar el escenario, como en aquellos mundiales donde fue con José Ramón Fernández para amenizar la cobertura con sus personajes, al final terminó destruyendo parte del mobiliario. Rompió los floreros, aventó una televisión y destruyó la cubierta de la mesa, entre otras cosas.

Antes, amarró a José Ramón a una silla con cinta metálica y le dio un “paseo” por las instalaciones. Con un muñeco, simuló que lo arrastró, lo cargó, le pegó e hizo de las suyas con él, no sin antes contarle que estaba coludido con Faitelson. Hasta “lo hizo probar” agua del Golfo Pérsico.

“Aquí Hooligan, Hooligan, para agente Faitelson, Faitelson. Ha llegado el momento. Por favor dale un pelotazo a José Ramón en la mera maceta para que se me quede mensito, más mensito de lo que ya lo tengo”, indicó en un video que le mostró al comentarista y luego se vio el momento cuando Faitelson le aventó un balón a José Ramón que le golpeó en la cabeza.

Después comentó que hasta Hugo Sánchez pidió que fueran a ver el bar, aunque llevan un mes sin poder visitarlo. “Es cómplice mío”, dijo y el comentarista contestó: “cómplice infiel”.

“El Hooligan” llevó una réplica en miniatura del escenario y fue aventando al suelo cada una de las figuras de los comentaristas, hasta que quedó la de José Ramón, quien no desaprovechó la oportunidad para darle algunas palmadas al personaje.

“Ay, chiquito, chiquito, chiquito José Ramón, chiquito. Mira, me dan ganas, me das ternura, me dan ganas de hacerte: ‘duérmete, José, duérmete ya, que viene el Tata y te entrenará. Es como de dar miedo eso, ¿no?”, dijo y luego lo invitó a que destruyera el escenario en miniatura.

“¿Sentiste bonito? ¿sentiste bonito? ¿No?”, preguntó “El Hooligan” y, en ese momento, José Ramón le dio una cachetada y el comediante lo roció con serpentina en lata.

¡ESTABAN COLUDIDOS @Faitelson_ESPN y el Hooligan con el pelotazo!



José Ramón se empieza a defender, pero empieza el castigo del Hooligan. #HooliganVsJoserraESPN#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/nl3BhTIM6w — Futbol Picante (@futpicante) December 18, 2022

Desde México ’86 hasta Alemania ’06, “El Hooligan” fue uno de los personajes más conocidos por la afición mexicana en la cobertura del Mundial. Aparecía al final del último programa para destruir la escenografía montada para la cobertura del evento que se transmitía por TV Azteca.

Esta vez, “El Hooligan” reveló que el motivo de los ataques a José Ramón fue porque ofendió a su hermana.

“Durante estos treinta y dos años he sufrido muchísimo y es por lo que te persigo. Tu dijiste hace treinta y dos años que mi hermana, que mi hermana era muy fea y eso me dio mucho coraje”, a lo que el comentarista le contestó que nunca lo dijo, que sí lo era, pero nunca lo dijo y el personaje de Bustamante le respondió: “No, es que también me extrañó porque yo no tengo hermanas” y soltaron la carcajada.

“Bueno, entonces, te pido una disculpa. Regreso a México y hasta pronto. Un gusto haber estado contigo. Cállate chaparro”, indicó y le volvió a rociar serpentina en lata.

Primero comentó que la gente tenía la expectativa de que destruyera algo. “¿Qué no se quieren llevar de regreso? ¿Todo esto lo puedo yo retirar? A ver, ¿puedo deshacer todo lo que hay ahí? Pásame eso”, preguntó “El Hooligan” y aventó una impresora.

¡AHORA SI EMPEZÓ LA FIESTA Y LOS DESTROZOS!



¡EL HOOLIGAN DESTRUYE POR COMPLETO EL FORO DE PICANTE!

Pobre @joserra_espn



#HooliganVsJoserraESPN#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/IG3skEgZ1P — Futbol Picante (@futpicante) December 18, 2022

Después de destruir parte del escenario, “El Hooligan” salió caminando y recordó que José Ramón nunca dijo eso y se disculpó. “Lo lamento mucho, todo lo que rompí. Sorry. Lo siento mucho. Hasta pronto”, indicó.