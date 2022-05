América, Rayados y Tigres, la apuesta por la inversión

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–En los últimos 10 torneos de la Liga MX hay tres clubes (América, Rayados y Tigres) que han sobresalido de entre los demás por la inversión que han realizado en su plantilla. Por supuesto que la consigna de esto es la obtención de títulos. Sin embargo, equipos que no cuentan con el mismo capital han logrado hacerles frente y hasta terminan por echarlos en el repechaje o liguilla e incluso, se convierten en candidatos serios por el título de liga. Entonces, ¿el dinero define los títulos?

En la ecuación, además del tema económico existen otras aristas, por ejemplo, comprar las piezas idóneas que necesita el quipo (jugadores y entrenador) y saber cuál es el objetivo de la institución dentro del torneo.

De acuerdo con información del sitio web Transfermarkt, en los últimos cinco años, el América ha gastado un total de 197.72 millones de dólares, Monterrey 174.45 millones de dólares y Tigres un total de 144.04 millones de dólares. A lo largo de ese tiempo y, a pesar de la inversión, el conjunto de Coapa solo ha conquistado un título (Apertura 2018), por su parte, la escuadra felina se alzó con dos campeonatos (Apertura 2016 y Apertura 2017) y los Rayados tan solo lograron una liga (Apertura 2019).

En cuanto a Chivas (campeón en el Clausura 2017) fue el cuarto equipo con el valor de plantillas más cara; Santos (campeón del Clausura 2018) fue el quinto plante de mayor valor; León (campeón en el Clausura 2019) fue el décimo; Cruz Azul (campeón del Guardianes 2021) ocupó el cuarto lugar y Atlas (campeón en el Apertura 2021) se posicionó en el noveno puesto.

Recientemente, durante el Torneo Clausura 2022, Rayados de Monterrey, con una plantilla tasada en 81.1 millones de dólares (valor que le posiciona como la más cara en la Liga MX) no solo no clasificó de manera directa a la liguilla (ocupando el séptimo puesto de la tabla general), sino que, además, perdió como local en el partido de repechaje ante Atlético de San Luis, escuadra que cuenta con un valor de nómina de 33.6 millones de dólares (decimo segundo lugar en este rubro). Al valor del equipo, hay que sumar que Javier Aguirre fue presentado como su timonel el 7 de diciembre de 2020, pero fue cesado el 26 de febrero de 2022, precisamente después de haber caído 0-2 ante el Atlético de San Luis en la séptima jornada del Clausura 2022. Contando con una de las plantillas más caras en el futbol mexicano, “el Vasco” avanzó a la fase de cuartos de final en dos liguillas y ganó la Conchampions 2021. Tras su cese del cargo, Víctor Manuel Vucetich tomó las riendas del cuadro. Resulta dramática la realidad de este equipo, pues a pesar de contar con los recursos, los futbolistas no consiguieron los resultados esperados.

De acuerdo con el entrenador José Luis Sánchez Sola “El Chelis”, quien dirigió al Club Puebla en tres etapas (Ascenso MX 2006-2007, Primer División 2007-2010, 2014 y 2019), el Monterrey está incompleto, tiene a Funes Mori y su recambio natural es el neerlandés Vincent Janssen, un delantero que costó ocho millones de dólares y que tardó cinco meses en volver a anotar un gol (Torneo Apertura 2021 vs. Cruz Azul en noviembre hasta el Torneo Clausura 2022 vs. Xolos).

“Está mal armado el equipo. Tenían a Charly Rodríguez y lo cambiaron por Luis Romo y, a final de cuentas, lo que les hace falta es un jugador armador, no uno como Romo que juega de área a área. Y así te vas posición por posición. Es un plantel que tiene jugadores muy caros, pero que realmente le faltan más jugadores para poderse llamar equipo”.

José Luis Sánchez Sola, asegura que una parte fundamental de que a los clubes con mayor valor de nómina no les vaya de la mejor manera, se debe a que los dueños de los equipos no ven el futbol como una empresa, cosa que deberían de hacer, en cambio, “al momento de tomar decisiones les gana la víscera, FEMSA es una gran empresa, no hay duda, pero Rayados no, y se debe a que hay distintos intereses al momento de tomar decisiones y no eligen a quienes deben, es ahí cuando llegan los fracasos y cambios de técnicos”.

Este tipo de situaciones son las que aprovechan los cuadros que no cuentan con una plantilla cara, para así competirles al tú por tú. En este sentido, el departamento de inteligencia deportiva resulta medular, pues éste se encarga, entre otras cosas, de reclutar a aquellos futbolistas que resulten adecuados para el modelo de juego que busca el técnico, a la búsqueda del perfil del timonel que más se integre a la filosofía de la institución y mostrar a los jugadores cuál es la identidad del equipo. Tal es el caso del Club Puebla y la llegada al banquillo de Nicolás Larcamón, técnico argentino que arribó la Franja para el Torneo Guardianes 2021, certamen en donde terminó tercero de la tabla general con 28 puntos y llegó hasta semifinales; para el Torneo Apertura 2021 culminó en séptimo con 24 unidades y cayó en cuartos de final. En ambos torneos, el Puebla ocupó el decimoquinto peldaño en cuanto al valor de su plantilla con una tasa de 29.44 millones de dólares.

Caso contrario a Larcamón ocurrió don Ricardo “El Tuca” Ferrtti con el cuadro de los Bravos de Juárez. El brasileño, que ha conseguido siete títulos de la Liga MX, dos de la Liga de Campeones de la Concacaf, cuatro de Campeón de Campeones y una Campeones Cup, simplemente no pudo obtener buenos resultados. Ferretti dirigió a los Bravos un total de 31 encuentros, ganó cinco, empató seis y perdió 20. Además, debido a que Juárez ocupó el último lugar de la tabla en el Torneo Clausura 2022, Juárez tendrá que pagar una multa de 80 millones de pesos. “Eso sucedió porque el perfil de Ferretti no es para jugar con equipos con el cuchillo entre los dientes. El Tuca es un gran entrenador, pero con jugadores estupendos. La manera en que “El Tuca” los entrenaba era para hacer un gran futbol, pero los jugadores de Juárez no tienen la calidad para hacer eso. ¿Y es un mal entrenador por eso? No, simplemente no estaba en el lugar adecuado”. explica José Luis Sánchez Sola.

Caso similar ocurrió en América con Santiago Solari, quien, a pesar de haber roto el récord de mayor número en puntos (73) obtenidos en un año desde la instauración de torneos cortos en México, terminó siendo cesado por el club. Ante estos números en fase regular y los posteriores resultados en Liguilla, el presidente deportivo del cuadro de Coapa, Santiago Baños, explicó en entrevista para la revista Proceso en la edición 2375 que “es una realidad que te sirve para el cociente y te sirve para llegar a la Liguilla en los primeros lugares, pero si luego no haces una diferencia en la Liguilla es muy complicado sacar un balance positivo, porque al final del día este club necesita ganar títulos, y en las dos liguillas anteriores nos eliminaron en cuartos de final (Pachuca en el Clausura 2021 y Pumas en el Apertura 2021)”. La última ocasión en que el América llegó a una final fue en el Torneo Apertura 2019, misma en la que cayó ante Rayados.

Para “El Chelis”, equipos como el Puebla, Atlético de San Luis, incluso el León o Atlas, dan buenos resultados con poca inversión porque “la institución ha hecho que los jugadores que llegan vean al equipo como una segunda oportunidad en sus carreras, los futbolistas saben que si lucen bien en uno o dos torneos podrán dar el brinco a un club más grande y claro, tener mejor sueldo y contrato”. Incluso el técnico habla del “chantaje emocional” hacia el jugador, es decir, generar un equipo con identidad a partir de hacerles sentir que todos, sin hacer distinción en el valor que tengan en el mercado, realmente aporta e importan para el club. Pues es cierto que hay futbolistas que hacen la diferencia pero, al final, están rodeados por otros jugadores que ayudan y aportan: el balón no entra por azar. La idea de la victoria debe permear en toda la institución.

En este sentido, habla acerca de lo que ha hecho Andrés Lillini con Pumas, explica que el verdadero valor del técnico argentino con el conjunto universitario va más allá de los títulos, pues ayudó a que recuperaran su identidad, esto en gran medida gracias a que Lillini trabajó en las fuerzas básicas del cuadro auriazul, lo que le permitió conocer de mejor forma a los futbolistas y afianzar la filosofía de Pumas: formar jugadores en lugar de comprarlos. Fue en el Apertura 2020, cuando Lillini tomó las riendas del equipo como técnico interino, esto tras la destitución de Michel. Desde ese momento hasta ahora, el timonel argentino ha llevado a Pumas a dos finales, la primera contra el León en el Guardianes 2020 y la segunda contra el Seattle Sounders en la Concachampions, ambas las perdió.

El cierre de la fase final del Torneo Clausura 2022 presentó en la Liguilla diferentes realidades económicas, ya que Tigres (75.3 millones de dólares, América (73.3 millones de dólares), Cruz Azul (61.6 millones de dólares), Chivas (52 millones de dólares) ocupan los primeros lugares (segundo, tercero, cuarto y sexto, respectivamente) como las plantillas más caras en la Liga MX. Mientras que Pachuca (45 millones de dólares), Atlas (41.6 millones de dólares), y Atlético de San Luis (35.3 millones de dólares) se encuentran en la parte media de este rubro (octavo, décimo y decimosegundo, respectivamente). Por su parte, La Franja es la nómina más “barata” de todas la liga con un valor de 21.4 millones de dólares). “El Chelis” explica que para él el futbol es como un taller de costura: “Cuando una pieza de una máquina en el taller no funciona, provoca que las otras máquinas no trabajen y se hace un cuello de botella. Y lo mismo pasa en el futbol, si no tienes una pieza que permita que el balón pase se hace un cuello de botella. Así que lo importante es saber qué pieza es la que te hace falta”. Por lo tanto, el dinero importa para armar una plantilla, sin embargo, no implica que necesariamente se compre a los jugadores que se necesitan. Existen otras aristas que permiten comprender y completar la ecuación.