"Son estímulo económico al rendimiento deportivo, no es una manutención": Guevara

GUADALAJARA, Jal. (apro) Ante las quejas de deportistas de alto rendimiento por la falta de apoyo económico, Ana Gabriela Guevara directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dice que es un estímulo, no una manutención para los seleccionados nacionales.

También dijo que los atletas que no reciben apoyo, se debe a que sus respectivas federaciones incumplieron con el pago de cuotas.

Las federaciones “al no estar regulares, están impedidas de recibir recursos. Han tenido que pagar y regularizarse para poder avanzar. Eso no se lo dicen a los atletas, simplemente los atletas salen a decir que somos nosotros que no les damos el recurso”.

Refirió que la Conade cuenta con el presupuesto para apoyar a los atletas que vayan a participar en los Juegos Olímpicos de París, y que los recursos se entregarán “conforme marca la normativa”.

Con relación a las auditorías que revelaron que a la Conade le detectaron irregularidades por más de 150.8 millones de pesos durante la administración de Guevara, ésta dijo que era “mitote”.

“Todo este arguende que hicieron de mentiras de que desviábamos recursos y que había corrupción dentro de la Conade, lo único que lograron es que se encontrara lo que no estaba bien, y que al tiempo se toparon con la pared, federaciones que debían, no de esta administración, sino de administraciones pasadas” indicó.

Insistió en que no hay desvío de recursos, sino que son observaciones.

“Ya vamos por el cuarto año desde que se inició todo este mitote y no han encontrado nada, salvo observaciones”, dijo la exatleta.