“Me siento listo para lanzar”: Trevor Bauer es presentado por los Diablos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los Diablos Rojos del México hicieron oficial la presentación del lanzador estadunidense Trevor Bauer, quien estará abriendo serie con los Yankees de New York el próximo domingo en el estadio Alfredo Harp Helú.

El pelotero participará en cinco juegos de la novena escarlata entre el 11 de abril y el 5 de mayo y espera tener una vitrina que lo lleve de vuelta a la MLB, pues a pesar de haber sido exonerado por los cargos de golpear y agredir sexualmente a una mujer en 2021, Bauer no ha recibido desde entonces ninguna oferta de los equipos de las Grandes Ligas.

La presentación del ganador del premio Cy Young 2020 fue en una conferencia de prensa acompañado por el vicepresidente deportivo, Jorge del Valle; el director deportivo, Jorge Ojeda, y el mánager de los Diablos, Lorenzo Bundy.

“Para nadie es un secreto que yo quiero volver a MLB, pero ahora mismo estoy enfocado en lanzar aquí y ayudar a Diablos a ganar. Soy un competidor, siempre he sido un competidor.

“Me siento muy contento por llegar este equipo, no conozco mucho el beisbol mexicano, pero sé que conforme avancen los días me iré adaptando al grupo. De mi parte haré todo lo que esté en mí para poder conseguir los triunfos que se necesitan. Me siento preparado y listo para lanzar”, dijo Bauer.

La carrera de Trevor Bauer comenzó en 2011 con los Arizona Diamondbacks, posteriormente llegó a los Cleveland Indians (ahora Guardians), con los Cincinnati Reds y finalmente con los Dodgers. El último equipo de Bauer fue el Yokohama DeNA BayStars de la liga japonesa.