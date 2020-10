'Mexicanos, la versión humana de ratas”, escriben sobre dólares en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Juárez, un mexicano residente en San Diego, California, compartió en redes sociales la imagen de un dólar, el cual estaba rotulado con la leyenda “Mexicanos, la versión humana de ratas” en el reverso del billete verde. En comentarios a un noticiario local de San Diego, Juárez dijo que no se percató del mensaje racista hasta varios días después de haber hecho compras en Linda Vista, el sábado anterior. En otro punto de la misma ciudad estadunidense, Elena Blanco publicó una situación similar, pero en un billete de mayor denominación, sin embargo, ella decidió tratar de corregir el mensaje ofensivo. Al final optó por deshacerse del billete acudiendo a un banco, donde se lo repusieron y se comprometieron a sacarlo de circulación. Sin embargo, este tipo de mensajes no se pueden denunciar, ya que la Primera Enmienda que defiende la libertad de expresión no tipifica estos comentarios como racistas. Hace un par de semanas, un grupo dedicado a defender derechos civiles documentó cerca de 900 ataques por discriminación ocurridos en territorio estadunidense justo los 10 días siguientes al triunfo electoral de Donald Trump y pidió al presidente electo ofrecer una disculpa a las comunidades a las que insultó durante su campaña. El Southern Poverty Law Center (SPLC, por sus siglas en inglés) dijo que, en la mayoría de los 867 episodios documentados en calles, escuelas, parques, tiendas e incluso hogares de las víctimas, los agresores mencionaron al presidente electo republicano. La organización aseguró, en un reporte difundido ayer, que 280 de los casos fueron motivados por discriminación a los inmigrantes. En el marco de su campaña electoral, Trump llamó a los inmigrantes mexicanos “criminales” y “violadores”, prometió deportar a millones de ellos y propuso prohibir el ingreso al país a personas de religión musulmana para presuntamente evitar ataques terroristas inspirados en el fundamentalismo islámico.