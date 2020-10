Mensajes al celular piden no salir a votar en Veracruz porque 'se va a poner cabrona la cosa”

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- A menos de 24 horas de que se lleven a cabo los comicios en Veracruz, los teléfonos celulares de miles de veracruzanos fueron invadidos con mensajes recomendando no salir a votar este domingo, bajo el argumento de que “se va a poner cabrona la cosa”, o incluso llamadas telefónicas con mensajes grabados en donde instaban a votar por el candidato de la coalición PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares en aras de sacar al PRI de Palacio de Gobierno y de evitar la continuidad de un gobierno corrupto con Héctor Yunes al frente. Un mensaje de texto más instaba a todos los priistas de Veracruz a salir a votar este domingo por el candidato Héctor Yunes Landa, pues será la elección más reñida de la historia y que en está ocasión “un voto” puede ser la diferencia. En Veracruz este domingo serán elegido el sucesor del gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa, además será renovada la totalidad del Congreso local. En la antesala de que se aperturen las casillas, las redes sociales han jugado un papel vital para incitar a votar por un candidato o para infundir miedo y no acudir a las urnas. La veda electoral que prohíbe el proselitismo o la llamada guerra sucia, ha quedado rebasada por el ciberespacio y las nuevas tecnologías. Desde muy temprano, este sábado comenzaron a llegar mensajes de diversos números telefónicos con lada del puerto de Veracruz con la siguiente consigna: "oye, me dijeron que el domingo se va a poner cabrona la cosa, no salgas, no te expongas. Total, el pedo no es con los ciudadanos". Dicho mensaje fue vapuleado en las redes sociales por twitteros y por usuarios de Facebook, en algunos contestaban: “ok, solo salimos, votamos en contra del PRI y nos regresamos a casa”, “no hay pedo bro (sic). Voto por Morena y me encierro, al fin y al cabo, vivo en la Pochota (colonia marginal de Veracruz) y me vale madres la vida” y otro decía “sí votaremos; porque el PRI ya se va, se va, ya, ya, ya”. Por la mañana de este sábado, una cabeza humana fue dejada en el parque de la congregación de Carrizal frente a la escuela primaria Felipe Carrillo en el municipio de Emiliano Zapata, un narcomensaje, intimidaba al alcalde perredista de ese municipio, Daniel Olmos y a su hijo, del mismo nombre y quien es candidato panista a la diputación local de ese distrito. La cabeza humana, fue recogida rápidamente por elementos de la Policía Municipal y trasladada al servicio médico forense, en el lugar donde fue dejada, enfrente se encuentra una casilla para votar. Horas después, el alcalde perredista, Daniel Olmos, recibió en su casa a un grupo de reporteros para asegurar que el macabro hallazgo es solo un “acto de intimidación”, pues no tiene deudas, ni vínculos con la delincuencia organizada. “Yo en el pueblo me muevo solo, no le temo a nadie, la gente aquí es tranquila. Solo de noche, le pido a una patrulla de la Policía Municipal que me acompañe en el traslado del Ayuntamiento a mi casa, este hecho, es lamentable, pero desconozco quien sea la persona fallecida, no es mi enviado, como dice la cartulina, es solo, desde mi óptica -enfatizó-, un acto de intimidación”. Olmos, había participado como precandidato del PRI a la alcaldía de Emiliano Zapata en el 2010, al no ser elegido, tres años después decidió postularse por la coalición PRD-PT-Convergencia; hoy como alcalde perredista, impulsó a su hijo, Daniel Olmos como candidato a diputado local por el PAN-PRD. El edil, aprovechó el espacio con medios nacionales para fustigar que en marzo y en mayo de este 2016, envió sendos oficios a la oficina del gobernador priista, Javier Duarte y a la del Secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita para “solicitarle apoyo” con las instalaciones de retenes de la Fuerza Civil, pues en el municipio que gobierna son constantes los secuestros, la aparición de cuerpos sin vida, el abigeato y los robos a casa habitación. “Tras dos oficios a cada una de las oficinas del gobernador y de Bermúdez, ninguno de ellos me contestó”, señala mientras permite fotografiar dichos documentos. Olmos confió que incluso cuando hay secuestro, los propios pobladores se le han acercado a pedirle dinero para poder juntar lo del rescate: “aquí ya secuestran al carnicero, o al comerciante que saben que tiene un poco de dinero…en lo que va del año he sabido de seis secuestros”. De forma alterna, la noche de este sábado, empezó a circular en correos electrónicos, identificados con una oficina alterna de prensa del gobierno estatal, un video donde se ve como integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) acribillan a un presunto líder Zeta de Veracruz, Jesús Martínez Texcahua “El Rorro”, quien antes de ser privado de la vida incrimina al candidato del PAN-PRD a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares como agitador de la ola de violencia que sacude a la entidad. En el video, distribuido desde la dirección Noticias Veracruz, con dirección de e-mail encriptada, se observa a Martínez Texcahua arrodillado sobre un pastizal y señalar que fueron Los Zetas quienes realizaron la balacera al interior del bar Madame, también asegura que el reportero Manuel Flores fue asesinado en Poza Rica por “traicionar a la organización”. El material multimedia distribuido por una oficina alterna de prensa de Duarte fue subido apenas este sábado a un día de la elección local. En la mañana, también se presentaron hechos de violencia en la ciudad de Córdoba, en donde apareció incinerada la camioneta del exdiputado federal panista, Víctor Serralde. De forma paralela, grupos armados entraron a amedrentar en domicilios de militantes panistas y perredistas, tanto en Álamo Temapache y en Tierra Blanca; en Las Choapas un coordinador regional del Partido Verde Ecológista fue “levantado” por un grupo delincuencial en el interior de su domicilio.